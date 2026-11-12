Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Vaka sayısı 11 bin'i, ölüm sayısı 5 bin kişiyi aştı! Ebola salgını büyüyor

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgınıyla mücadele, artan güvenlik sorunları nedeniyle sekteye uğruyor. Saldırılarda sağlık çalışanları hayatını kaybederken 1000'den fazla temaslı kişinin izine ulaşılamıyor. Virüs taşıdığı kesinleşen 3 kişiye de henüz ulaşılamadı.

Vaka sayısı 11 bin'i, ölüm sayısı 5 bin kişiyi aştı! Ebola salgını büyüyor
Çiğdem Berfin Sevinç

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, güvenlik sorununun, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki (KDC) Ebola salgınıyla mücadelenin önündeki en büyük engellerden biri haline geldiğini bildirdi.

Vaka sayısı 11 bin i, ölüm sayısı 5 bin kişiyi aştı! Ebola salgını büyüyor 1

SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞILDI

Ghebreyesus, konuya ilişkin ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

"Güvenlik sorunu, KDC'deki Ebola mücadelesinin önündeki en büyük engellerden biri haline geldi." değerlendirmesinde bulunan Ghebreyesus, geçen hafta Cantine-Aloya kasabasına düzenlenen saldırıda 3 sağlık çalışanının da aralarında olduğu 66 sivilin hayatını kaybettiğini, 3 sağlık tesisinin yağmalanıp ateşe verildiğini hatırlattı.

Vaka sayısı 11 bin i, ölüm sayısı 5 bin kişiyi aştı! Ebola salgını büyüyor 2

1000 KİŞİNİN İZİ KAYBOLDU, 3 KİŞİ VİRÜS TAŞIYOR

Ghebreyesus, saldırılar nedeniyle Ebola vakalarıyla temaslı 1000'den fazla kişinin izinin kaybedildiğini ve virüs taşıdığı kesinleşmiş 3 kişiye ulaşılamadığını belirtti.

Bu dehşet verici saldırının hem büyük bir insani acil durum teşkil ettiğinin hem de yürütülen çalışmalara ciddi darbe vurduğunun altını çizen Ghebreyesus, üstelik bunun yaşanan tek olay olmadığını vurguladı.

Vaka sayısı 11 bin i, ölüm sayısı 5 bin kişiyi aştı! Ebola salgını büyüyor 3

Ghebreyesus, "İki hafta önce Tshopo eyaletinde Ebola ihbarına müdahale etmeye giden sağlık ekibine yönelik saldırıda bir hemşire hayatını kaybetti, bir başka sağlık çalışanı ise ağır yaralandı. Yaşanan bu olaylar insani erişimi kısıtlıyor, operasyonları aksatıyor, topluluklara hızla ulaşmayı zorlaştırıyor ve virüse avantaj sağlıyor." uyarısında bulundu.

(AA)

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Apple ve Samsung'un katlanabilir telefonları için yeni söylenti!Apple ve Samsung'un katlanabilir telefonları için yeni söylenti!
Gizemli cihazı ilk kez göründü! Ekranı yok, ne işe yaradığı da sırGizemli cihazı ilk kez göründü! Ekranı yok, ne işe yaradığı da sır

Anahtar Kelimeler:
ebola virüsü dünya sağlık örgütü Portekiz - Demokratik Kongo maçı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Rusya'dan Ermenistan kararı!

Rusya'dan Ermenistan kararı!

Portekiz ve İspanya'da 'Charles' alarmı! 3 bin kişi tahliye edildi

Portekiz ve İspanya'da 'Charles' alarmı! 3 bin kişi tahliye edildi

A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın: "Oynama ihtimali çok zor"

A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın: "Oynama ihtimali çok zor"

Çağatay Ulusoy eski formuna kavuştu! Son hali sosyal medyayı salladı

Çağatay Ulusoy eski formuna kavuştu! Son hali sosyal medyayı salladı

Ticari, taşıt ve ticari... Merkez Bankası'ndan kredilerle ilgili yeni karar

Ticari, taşıt ve ticari... Merkez Bankası'ndan kredilerle ilgili yeni karar

Sivas'ta dev altın rezervi! Rakam açıklandı

Sivas'ta dev altın rezervi! Rakam açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.