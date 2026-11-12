Yeni söylenti geldi: Apple ve Samsung'un katlanabilir telefonları daha da büyüyebilir!

Hem Samsung hem de Apple, Galaxy Z Fold8 ve iPhone Duo modelleriyle halihazırda piyasada geniş katlanabilir cihazlara sahip. Ancak ortaya çıkan yeni bir söylentiye göre, gelecek yıl daha bu cihazların daha büyükleri de gelebilir.

SAMSUNG VE APPLE'DAN DAHA GENİŞ KATLANIR HAMLESİ

GSMArena'da yer alan habere göre, her iki şirket de yani Apple da Samsung da gelecek yıl için bu cihazların daha büyük versiyonlarını geliştirmek üzere aktif olarak çalışıyor.

Habere göre 2027'nin bir noktasında Galaxy Z Fold9 Plus, iPhone Duo 2 Plus ile (her iki cihazın da şimdilik isimleri böyle geçiyor, gerçek isimleri farklı olabilir) doğrudan rekabet edebilir. Samsung Display, Samsung Electronics için daha büyük ve geniş bir katlanabilir ekran geliştiriyorsa, bunu Apple'a da sunabilir.

Bununla birlikte, bu sadece X'teki bir bilgi kaynağından gelen, doğrulanmamış bir söylentiden ibaret ve şimdilik ötesi yok.