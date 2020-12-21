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Vaka sayısı 41 bini bulunca Escobar’lı filmin çekimleri ertelendi

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 21.12.2020 12:00 | Son Güncelleme:
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Vaka sayısı 41 bini bulunca Escobar’lı filmin çekimleri ertelendi

Netflix’in en yüksek bütçeli projelerinden biri olan The Gray Man’in çekimleri koronavirüs engeline takıldı. Çekimlerin yapılması planlanan Kaliforniya’da vaka sayısı 41 bine ulaştı.

Chris Evans, Ryan Gosling, Ana De Armas, Wagner Moura gibi isimlerin boy göstereceği The Gray Man filminin çekimleri ertelendi. Film çekimlerinin yapılması planlanan Kaliforniya’da koronavirüs vaka sayısı 41 bine ulaşınca Netflix prodüksiyonun en az iki hafta süreyle ertelenmesine karar verdi. Erteleme olmasaydı The Gray Man’in çekimleri 18 Ocak 2021 tarihinde başlayacaktı.

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Joe ve Anthony Russo’nun Avengers: Endgame sonrası başına geçtikleri ilk film olan The Gray Man’de başrolleri Ryan Gosling ve Chris Evans paylaşacak. Filmin çekimlerinde çalışacak ekibin karantina süreci yeni yılla birlikte başlayacak ve iki haftanın ardından yapıma 18’inde başlanması planlanıyordu. Çekimlerin yapılacağı Kaliforniya’da dün 41 bin Koronavirüs vakası açıklanmasının ardından yapım durduruldu. 200 milyon dolarlık bütçesiyle de Netflix’in en pahalı işi olacağı açıklanmıştı.

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THE GRAY MAN HAKKINDA

The Gray Man, Russo kardeşlerin 2019’daki Avengers: Endgame’den sonra üstlendiği ilk büyük yapım olacak. İkili koronavirüs öncesi çıkmış son ve tüm zamanların en büyük gişe canavarını yaratan isimler olarak büyük bir titre sahip. Netflix’in The Gray Man için planlarıysa tek filmlik değil. Bu yapımla yeni bir seri başlatmayı hedefleyen şirket, James Bond kadar uzun bir seriye girmeyi umuyor.

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