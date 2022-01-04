Vakalar artmaya başlayınca Beşiktaş önlemini aldı! ''Lig ertelensin''

Beşiktaş ile Antalyaspor Çarşamba günü Katar'da Süper Kupa maçı için karşı karşıya gelecek. İki takımda da artan vakalar yüzünden büyük eksikler maç önünde gözlere çarpıyor. Bu yaşanan olayların ardından Beşiktaş flaş bir taleple TFF'nin kapısını çaldı. İşte detaylar...

MAÇ KATAR'DA OYNANACAK

Beşiktaş ile Antalyaspor Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek. Maç öncesi iki takımda da vaka artışı korkutmaya başladı. Antalyaspor'da 1 kişi koronavirüse yakalanırken 3 kişide temaslı olarak kadrodan çıkarıldı.

BEŞİKTAŞ'TA 9 EKSİK

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan 8 ismin yanında 1 kişi koronavirüse yakalanmıştı.

BEŞİKTAŞ'TAN ERTELEME TALEBİ

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi artan vakalar neticesinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile bir toplantı yaptığı öğrenildi. Yapılan bu toplantıda Çebi'nin talebinin Süper Lig'in ikinci yarısının 15 gün geç başlaması olduğu ifade edildi. Türkiye Futbol Federasyonu, talebi değerlendirmeye almaya hazırlanırken Beşiktaş cephesi de gelecek cevabı bekliyor.

(Fanatik)

