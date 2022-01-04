SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Vakalar artmaya başlayınca Beşiktaş önlemini aldı! ''Lig ertelensin''

Vakalar artmaya başlayınca Beşiktaş önlemini aldı! ''Lig ertelensin''

04.01.2022 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, koronavirüs vakaları sonrası Süper Lig'de ikinci yarısının 15 gün geç başlatılması talebini TFF'ye iletti. Beşiktaş'ta geçtiğimiz günlerde 1 oyuncu koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.

Vakalar artmaya başlayınca Beşiktaş önlemini aldı! ''Lig ertelensin''

Beşiktaş ile Antalyaspor Çarşamba günü Katar'da Süper Kupa maçı için karşı karşıya gelecek. İki takımda da artan vakalar yüzünden büyük eksikler maç önünde gözlere çarpıyor. Bu yaşanan olayların ardından Beşiktaş flaş bir taleple TFF'nin kapısını çaldı. İşte detaylar...

MAÇ KATAR'DA OYNANACAK

ff833ddcdf164493831524ef1fa3e7dd

Beşiktaş ile Antalyaspor Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek. Maç öncesi iki takımda da vaka artışı korkutmaya başladı. Antalyaspor'da 1 kişi koronavirüse yakalanırken 3 kişide temaslı olarak kadrodan çıkarıldı.

BEŞİKTAŞ'TA 9 EKSİK

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan 8 ismin yanında 1 kişi koronavirüse yakalanmıştı.

BEŞİKTAŞ'TAN ERTELEME TALEBİ

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi artan vakalar neticesinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile bir toplantı yaptığı öğrenildi. Yapılan bu toplantıda Çebi'nin talebinin Süper Lig'in ikinci yarısının 15 gün geç başlaması olduğu ifade edildi. Türkiye Futbol Federasyonu, talebi değerlendirmeye almaya hazırlanırken Beşiktaş cephesi de gelecek cevabı bekliyor.

(Fanatik)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Arda Turan futbolu bırakıyor! İşte yaptığı paylaşım...Arda Turan futbolu bırakıyor! İşte yaptığı paylaşım...
6 yıldır haber alınamayan küçük Yasin'le ilgili korkunç iddia! "Annesi öldürdü"6 yıldır haber alınamayan küçük Yasin'le ilgili korkunç iddia! "Annesi öldürdü"
Beşiktaş revire döndü!Beşiktaş revire döndü!
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Spor Toto Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü Antalyaspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Halkbank’tan faizsiz kredi adımı! Resmi Gazete’de yayımlandı…

Halkbank’tan faizsiz kredi adımı! Resmi Gazete’de yayımlandı…

Bakan duyurdu! TL'nin cazibesi için yeni araçlar geliyor

Bakan duyurdu! TL'nin cazibesi için yeni araçlar geliyor

Burak Elmas'tan Fatih Terim'e olay teklif!

Burak Elmas'tan Fatih Terim'e olay teklif!

Visca transferi bitti! Takasta sürpriz isim...

Visca transferi bitti! Takasta sürpriz isim...

Acun herkesi şaşırttı! Türk futbolcu, Hull City'e imzayı atıyor

Acun herkesi şaşırttı! Türk futbolcu, Hull City'e imzayı atıyor

Ayrılıyor mu? Fatih Terim'den resmi açıklama

Ayrılıyor mu? Fatih Terim'den resmi açıklama

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Dosyaları dilediğiniz yere taşıyabileceğiniz en iyi flash bellek modelleri

Dosyaları dilediğiniz yere taşıyabileceğiniz en iyi flash bellek modelleri

Herkes bu penaltı vuruşunu konuşuyor! Tam 41 saniye boyunca...

Herkes bu penaltı vuruşunu konuşuyor! Tam 41 saniye boyunca...

Evde sizi kolayca fitleştirecek en iyi koşu bandı çeşitleri

Evde sizi kolayca fitleştirecek en iyi koşu bandı çeşitleri

Arda Turan futbolu bırakıyor! İşte yaptığı paylaşım...

Arda Turan futbolu bırakıyor! İşte yaptığı paylaşım...

Acun Ilıcalı Hull City'yi satın aldığını açıkladı!

Acun Ilıcalı Hull City'yi satın aldığını açıkladı!

Rıdvan Dilmen vasiyetini açıkladı!

Rıdvan Dilmen vasiyetini açıkladı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.