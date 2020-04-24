Val Kilmer: 'Angelina'ya jet alacaktım'

Soldier's Heart filmiyle seyirciyle buluşmaya hazırlanan Val Kilmer, bir dönemki rol arkadaşı Angelina Jolie'den çok etkilendiğini ancak karşılık göremediğini itiraf etti. Kilmer, Jolie’den çok etkilendiğini, çekimler bitince ona bir özel jet alma hayalini anlattı. Kilmer, “Çekim bitince dostluğumuz eskidi. O da Brad’e (Pitt) aşık oldu” dedi.

Hollywood yıldızı Val Kilmer (60) Philip karakterine hayat verdiği 2004 yapımı Büyük İskender (Alexander) filminde rol arkadaşı Angelina Jolie'den (Olympias) etkilendiğini söyledi.

Kilmer, kitabında o dönem set arkadaşı Jolie’ye ilgi duyduğunu, çekimler bitince ona bir özel jet alma hayali kurduğunu itiraf etti. Karşılık görmediğini söyleyen tecrübeli oyuncu “Çekim bitince dostluğumuz eskidi. O da Brad’e (Pitt) aşık oldu” yazdı.



