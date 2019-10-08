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Valencia Başkanı Anil Murthy'e ölüm tehdidi!

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 08.10.2019 19:16 | Son Güncelleme

Valencia Kulübü, başkan Anil Murthy'nin ölümle tehdit edildiğini duyurdu. Kulüp konuyla ilgili olarak polise başvurduklarını ve gereken yasal önlemleri alacaklarını açıkladı.

Valencia Başkanı Anil Murthy'e ölüm tehdidi!

İspanya La Liga ekiplerinden Valencia, başkan Anil Murthy’nin ölüm tehditleri aldığını açıkladı.

Son olarak konuğu Alaves’i 2-1’le mağlup eden ve 4. sıradaki Granada’nın 2 puan gerisinde yer alan Valencia’da Murthy’nin, taraftarların hedefindeki isim olan kulübün sahibi Singapurlu iş insanı Peter Lim’i taraftarlara karşı korumasının tepkileri doğurduğu düşünülüyor.

İspanyol basınında yer alan görüntülerde maç esnasında Lin aleyhinde tezahüratta bulunan taraftarlara Murthy’nin “sus” işareti yaptığı görülürken, bu tavrın taraftarlar tarafından tepkiyle karşılandığı ifade ediliyor.

Anil Murthy

"TARAFTARI SAKİNLEŞTİRMEK İÇİN YAPTIM"
Hareketiyle ilgili açıklama yapmak durumunda kalan Murthy, “Locadan yaptığım harekete bir açıklık getirmek gerekirse tek bir amacım vardı: maksimum düzeyde saygı duyduğum taraftarları sükünete davet etmek ve çabalarını takıma böylesi zor bir zamanda alınacak galibiyete, hepimize ait olan galibiyete yardım etmeye yöneltmek.”

Valencia’nın açıklamasında ise tehditlerin polisle paylaşıldığını ve gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı ifade edildi. Taraftarların Lim’e ve yönetime tepkisi geçen ay Teknik Direktör Marcelino’nun görevine son verilmesi ile başlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Valencia Anil Murthy

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