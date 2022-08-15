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Valerien Ismael: ''Maçı biz verdik''

15.08.2022 00:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Alanyaspor ile 3-3 berabere kalınan maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Valerien Ismael: ''Maçı biz verdik''

Alanyaspor deplasmanında 3-0 öne geçen Beşiktaş, gördüğü kırmızı kartın ardından maçtan 3-3'lük eşitlikle ayrıldı. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Valerien Ismael, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu. Valerien Ismael'in açıklamalarının ardından Beşiktaş taraftarı tepki gösterdi.

"BU KABUL EDİLEMEZ! MAÇI BİZ VERDİK DİYEBİLİRİZ"

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Ismael: "Maça iyi başladık. Kontrol bizdeydi. Gereksiz bir durum oluştu. Geçen haftada bir kırmızı kart oldu, bu hafta da. Bu kabul edilemez! Maçı biz verdik diyebiliriz. Alanya 10 kişiyken bile fırsat bulamadı. Biz kendi kendimize yaptık. Kendi kalemize gol ve penaltıyla..."

"ÇOK ÇOK ÜZGÜNÜZ"

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Valerien Ismael: "3-1 öndeyken 10 kişi kalınca oyun başka bir yere geçti, ondan sonra oyunu tutma konusu devreye girdi. Değişikliklerin 2'si taktik, 1'i sakatlıktan oldu. İkinci yarı itibarıyla daha diri oyunculara ihtiyaç duyduk. 10 kişi kalınca hem merkezden hem de kenardan ortalarla geldiler, biz merkezi tutmak istedik ve ortaları engellemek istedik. Biz bunu 2. gole kadar çok iyi yaptık. Çok çok üzgünüz. İyi başlamamıza rağmen bu sonuç bizi çok üzdü. Ghezzal sakatlıktan ötürü çıktı."

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Anahtar Kelimeler:
Valerien Ismael beşiktaş
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