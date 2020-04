Vali Demirtaş: "Bu zor günleri el ele vererek atlatacağız"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, bu zor günleri devlet ile milletin el ele vererek atlatacağını ifade ederek, "Adanalı hemşehrilerim bizlere her zaman destek oldu, bu zorlu süreçte de duyarlı davranacaklarına, bizden desteklerini esirgemeyeceklerine olan inancım tam" dedi.

Vali Demirtaş, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında valilik himayesinde, Adana genelinde gerçekleştirilen çalışmaları değerlendirdi.

Öncelikle “evde kal” çağrısına uyarak evinden zorunlu hallerin dışında çıkmayan tüm vatandaşlara teşekkür eden Vali Demirtaş, “İlimizde hizmet veren tüm kamu kurum ve kuruluşları çalışmalarını koordineli bir şekilde yürütüyor. Yüksek risk grubundaki 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan ve kendileriyle ilgilenecek kimsesi bulunmayan vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarının yasaklanmasının ardından oluşturduğumuz Vefa Sosyal Destek Gruplarımız, ilimizin on beş ilçesinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekiplerimiz, tüm ilçelerimizde bu vatandaşlarımızın temel gıda, sıcak yemek, ilaç, maaşlarını çekip kendilerine teslim etmek de dahil olmak üzere birçok hizmeti gerçekleştirmektedir. Bunun yanı sıra; valiliğimiz ve kaymakamlıklarımızın bünyesinde bulunan “Açık Kapı” birimlerimiz vatandaşımıza hizmet etmeyi sürdürüyor. Bu birimlerimiz sayesinde vatandaşımız taleplerini bizlere kolaylıkla iletebiliyorlar” diye konuştu.

Seyahat izin belgesi alarak seyahat eden vatandaşların Adana Havalimanı ile otogarlarda görevlendirilen personel tarafından sağlık kontrollerinin büyük bir titizlikle gerçekleştirildiğini ifade eden Vali Demirtaş, kentin bütün giriş ve çıkışlarında Emniyet Müdürlüğü mensupları, İl Jandarma Komutanlığında görevli güvenlik güçleri ve İl Sağlık Müdürlüğü personelinin de vatandaşların sağlık kontrolünü yaptığını belirtti. İl genelinde yürütülen tüm çalışmaları titizlikle, büyük bir özveriyle ve mesai mefhumu gözetmeksizin yürüten tüm personele teşekkür eden Vali Demirtaş; vatandaşlardan sosyal medyada sıklıkla yer alan ve gerçeği yansıtmayan asılsız haber ve paylaşımlara itibar etmemelerini, resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate almalarını istedi.

Kentte bulunan hastanelerde virüsle mücadele etme kapsamında birçok teşhis ve tedavi çalışmasının gerçekleştirildiğini belirten Vali Demirtaş, “Sağlık personelimiz görevini büyük fedakarlıklarla ifa etmektedir. Tüm doktorlarımız ve hemşirelerimiz başta olmak üzere salgınla mücadele etme kapsamında görev yapan tüm sağlık personelimize azim ve emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Bu zor günleri devlet ile milletin el ele vererek atlatacağını belirten Vali Demirtaş, vatandaşlardan belirlenen tüm hijyen kurallarına uymalarını, sosyal mesafelerini korumalarını, zorunlu haller dışında evlerinden çıkmamalarını, sosyal izolasyona girmelerini ve tedbirli olmalarını istedi.

Alınan kararlara uymayan vatandaşlar hakkında ilgili kanun maddesi hükmünce gerekli cezai işlemlerin yapılacağını ifade eden Vali Demirtaş, şunları kaydetti:

“Adanalı hemşehrilerim bizlere her zaman destek oldu, bu zorlu süreçte de duyarlı davranacaklarına, bizden desteklerini esirgemeyeceklerine olan inancım tam. Bu günleri en az zararla atlatmak bizim elimizde. Bu noktada önemli olan şey; hepimizin kuralları titizlikle uygulamasıdır.”