Vali Güner şehit ailelerini ziyaret etti

Bartın’da şehit ailelerini ziyaret eden Vali Güner, “Milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olan şehitlerimizin emaneti olan kıymetli ailelerimizin her daim yanında olmak bizler için vefa borcudur” dedi.

Bartın Valisi Sinan Güner kentte yaşayan şehit ailelerine ziyaretlerde bulundu. Vali Güner Şehit J.Er Gürdal Çakır ve Şehit Ast. Kıdemli Çavuş Hayri Karaman’ın ailelerini ikametlerinde ziyaret etti. Vali Güner’e ziyaretlerinde Vali Yardımcısı Adem Topaca, İl Emniyet Müdürü Çetin Bozkuş, İl Jandarma Komutanı J.Alb. Fahri Semiz ile İl Müftü Vekili Hulusi Güner’de eşlik etti. Ziyaretlerde Vali Güner şehit aileleri ile sohbetlerde bulunurken ayrıca tüm şehitlerimizin ruhuna okunan dualar okundu.

Şehit ailelerinin milletimizin ve devletimizin en kutsal emanetleri olduğunu ifade eden Vali Güner, “Milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olan şehitlerimizin emaneti olan kıymetli ailelerimizin her daim yanında olmak bizler için vefa borcudur. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden Aziz Şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyoruz” dedi.