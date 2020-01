Vali İbrahim Akın, "Gazetecilik, çağımızın en dinamik mesleklerinden biridir"

Gazetecilik halkın bilinçlenmesinde önemli rol oynar

Kahvaltıda Kırşehir medyası ile buluşan Vali İbrahim Akın, her mesleğin zorluğu olduğu gibi gazeteciliğinde saygınlığı ve uyulması gereken meslek ilkeleri olduğunu belirtti. Vali Akın, konuşmasında; "Çağımızın en dinamik mesleklerinden biri olan gazetecilik, dünyada ve ülkemizde yaşanan gelişmeleri anında kamuoyuna aktararak halkımızın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesinde önemli bir rol üstlenmektedir.

Her mesleğin kendine göre bir zorluğu, saygınlığı ve uyması gereken meslek ilkeleri vardır. Eğer toplumdaki her birey icra ettiği mesleğin getirdiği ilkelere ve kurallara uymak için gerekli hassasiyeti gösterir ve toplumun menfaatlerini gözetirse alınan verim de en üst seviyede olacaktır.

Nitekim kişi hak ve hürriyetlerini, demokratik değerleri ve mesleğin gerektirdiği ahlaki kuralları göz ardı etmeden görevini hakkıyla yerine getiren basın mensuplarımız sayesinde demokrasi kültürümüz her geçen gün gelişmekte, farklı görüş ve düşüncelere olan saygı giderek artmaktadır"diye konuştu.

Program Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz’ın, medyanın önemini anlatması ve değişen çalışma koşulları ile ilgili sohbetle devam etti.