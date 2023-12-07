Vali "Korkunç bir trajedi" olarak duyurdu: Rusya'da 14 yaşındaki öğrenci pompalı tüfekle okula saldırdı!

Mash haber ajansının haberine göre, Rusya’nın Bryansk kentinde 8. sınıf öğrencisi okula silahlı saldırı gerçekleştirdi. Okula silahla gelen kız öğrenci, spor salonu önünde çevreye pompalı tüfekle ateş açtı.

İNTİHAR ETTİ

6 öğrenciyi yaralayan adı Alina olduğu ifade edilen öğrenci daha sonra intihar etti. Yaralı öğrencilerden de 1'i hayatını kaybetti. Rusya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İlk bilgilere göre, öğrencilerden biri silahla spor salonu binasına birkaç el ateş etti. Saldırı sonucunda 6 kişi yaralandı. Yaralanan öğrencilerden biri hayatını kaybederken, saldırgan öğrenci olay yerinde intihar etti” ifadelerini kullandı.

"KORKUNÇ BİR TRAJEDİ"

Bölge valisi Alexander Bogomaz bunu "korkunç bir trajedi" olarak nitelendirdi. Yaralanan beş kişinin tamamının hafif veya orta dereceli yaralanmalara sahip çocuklar olduğunu söyledi.

Bakanlık açıklamasında omuz ve dizlerinden yaralanan öğrencilerin tedavisinin hastanede devam ettiği ve durumlarının ağır olmadığı belirtildi.

Mash haber kaynağının paylaştığı fotoğraflarda sağ çizmesinin içine sokulmuş uzun saplı bir bıçak görülüyor.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (İHA)





