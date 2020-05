Vali Memiş’ten Ramazan Bayramı mesajı

Erzurum Valisi Okay Memiş, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Vali Memiş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Aziz Erzurumlular, rahmet, mağfiret ve ilahi affın zirveye ulaştığı, mübarek Ramazan Bayramı münasebetiyle, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bolluk ve bereketin, huzur ve güvenin yaşandığı, rahmet, mağfiret ve cömertliğin zirveye ulaştığı, Ramazan ayını geride bırakarak, sevgimizi, umutlarımızı, kardeşlik ve dostluğumuzu paylaşma, toplum olarak kaynaşma ve dayanışma günü olan bayrama ulaşmanın huzur ve sevincini yaşamaktayız. Bayramlar, sosyal hayatımıza büyük katkı sağlayan çok önemli günlerdir. Zira akrabalar arasında ziyaretleşme ve kaynaşmalar zirveye ulaşır. Gönüller huzur ve sevinçle dolar. Ancak, bu bayram ailemiz, yakınlarımız ve toplumumuzun sağlığı için sosyal mesafeye uymamız ve kurallara özen göstermemiz gerekmektedir. Bu yüzden, bayram kutlamalarımızı salgın hastalık sebebiyle, evde kal çağrısına uyarak, iletişim cihazlarımızı kullanmak suretiyle yapmalıyız. Bayramlar, her yıl gelip geçen ve sıradan günler olmaktan öte, dargınlık ve kırgınlıkların giderildiği, barış, sevgi ve esenliğin dalga dalga toplumun bütün kesimlerine yayıldığı, bireysel benlikten adeta toplumsal benliğe geçildiği, yüce dinimizin rahmet kaynaklı çağrısına kulak verip, hakkı, hakikati ve adaleti yüceltmek, ahlak ve fazilete çağırmak, sevgi, barış ve huzurun yayıldığı müstesna günlerdir. İdrakiyle müşerref olduğumuz dini bayramlarımızda, özellikle yakınımızdakilerin fark edildiği ve gözetildiği, toplumda açılan yaraların sarıldığı, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın yeniden serpilip ve geliştiği çok özel ve kutsal zaman dilimleridir. İdrak edeceğimiz bu bayram, İslam coğrafyasında ümitsizliklerin ortadan kalkması ve geleceğe umutla bakabilmek için Allah’ın bizlere bir ihsanı ve armağanıdır. Aynı zamanda bu ay; içinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’nin bulunduğu ve Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’in ilk nazil olduğu gecedir. En içten temennimiz odur ki Ramazan ayı ve bayramının taşıdığı bu güzel iklimin bütün yeryüzüne yayılmasıdır. Bilindiği üzere, tüm dünyayı etkisi altına alan ve nice ölümlere neden olan Covid-19’la mücadelede ülkemizin büyük başarısı, uluslararası alanda gurur verici bir takdir kazanmıştır. Ancak, bu başarımızın devam edebilmesi bütün vatandaşlarımızın virüsle mücadelede belirlenen kurallara azami dikkat ve titizlik göstermelerine bağlıdır. Bu bağlamda, mübarek Ramazan Bayramında virüsün bulaşma riski gözetilerek, sosyal mesafenin korunması ve belirttiğimiz gibi her türlü önlemin alınması hepimiz için büyük önem arz etmektedir. Bu süreci çok başarılı bir biçimde yönetmekte olan bir ülkenin vatandaşları olarak, yine aynı duyarlılığın devam edeceğine gönülden inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerimle, Ramazan Bayramınızı en içten duygularımla kutluyor, bayramın, başta ilimiz ve ülkemiz olmak üzere, tüm İslam coğrafyasına, sağlık, barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, bütün hemşehrilerimi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum”.