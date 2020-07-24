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Vali Öner’den ‘Basın Bayramı’ mesajı

ARDAHAN HABERLERİ  | 24.07.2020 12:03 | Son Güncelleme

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı ile ilgili olarak mesaj yayımladı.

Vali Öner’den ‘Basın Bayramı’ mesajı

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı ile ilgili olarak mesaj yayımladı. Vali Öner, Türk basınında sansürün kaldırılması nedeniyle, her yıl 24 Temmuz gününün Gazeteciler ve Basın Bayramı olarak kutlandığını dile getirdi.
Vali Öner, yayınladığı mesajında, ’’Günümüz toplumunda hızla gelişen ve geniş bir alana ulaşabilen kitle iletişim araçları ile birlikte etkinliği her geçen gün artan yazılı, görsel ve işitsel basın yaşadığımız yer ve tüm dünyadaki gelişmeler hakkında bizleri haberdar ederek etkili bir iletişim ağı sağlamaktadır. Bununla birlikte, demokrasinin ve ülkenin gelişmesinde çok büyük bir yeri olan haber alma ve yaymada doğru bilgilendirilmiş, çağdaş bir toplum için basının güvenilirliği ve tarafsızlığı da büyük önem arz etmektedir. Doğru bilgi beraberinde doğru düşünceyi getirir. Böyle önemli bir görevi yerine getirirken zor çalışma şartları altında fakat meslek aşkıyla mesai mefhumu tanımayan fedakar ve cefakar tüm basın çalışanlarının ve basın kuruluşlarının; Basın Bayramını kutlar, meslek hayatlarında başarılı daha nice bayramlara, güzel günlere sağlıkla ulaşmalarını ve bizleri her zaman gerçek ve güvenilir haberlerle haberdar etmelerini temenni ederim.’’ ifadelerini kullandı.

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İmsak
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Sabah
04:50
Öğle
12:21
İkindi
16:17
Akşam
19:41
Yatsı
21:22

Ardahan Nöbetçi Eczaneler24 Temmuz Cuma

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