Vali Yerlikaya’dan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü mesajı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında şiddetin her türlüsüne karşı olduğunu vurgulayan Vali Yerlikaya, “Kıymetli İstanbullular, bugün, Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü. Kadına yönelik şiddetin karşısında olduğum gibi, şiddetin her türlüsüne de karşıyım. Kadınların ayrımcılığa uğramadığı, hiçbir şiddete maruz kalmadığı bir dünyaya kavuşmak en büyük dileğimiz. İstanbul’umuzda, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için kamu kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve medyamız büyük çaba gösteriyor. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planımız üç yıldır uygulanıyor.112, 155 ve 156 Acil Çağrı Merkezlerimiz ile Alo 183 Sosyal Destek Hattı, 7/24 hizmet veriyor” ifadelerine yer verdi.

“Şiddet mağduru kadınlar için, 58 bin 817 önleyici ve koruyucu tedbir kararı aldık"

Vali Yerlikaya, “Bir diğer önemli erişim hizmetimiz de, KADES akıllı telefon uygulaması. Bu uygulama üzerinden, kadınlar, cihaz konum bilgisiyle ihbarda bulunduğunda, KADES Yani (Kadın Acil Destek İhbar Sistemi) anında devreye giriyor. Jandarma ve Polis teşkilatlarımızda kurulan "Aile İçi Şiddet, Kadın ve Çocuk Suçlarıyla Mücadele" bürolarında kadın amir ve kadın personel görev yapıyor. İstanbul’da bu yıl; Şiddet Önleme ve İzleme Merkezimizden 2 bin 902, kadın konukevlerimizden 2 bin 689 kadın, destek aldı. Geçtiğimiz yıl yaşanan, 33 bin 101 aile içi şiddet olayı, bu yıl yüzde 12 azalarak 29 bin 111 olmuştur. Şiddet mağduru kadınlar için, 58 bin 817 önleyici ve koruyucu tedbir kararı aldık. Aile içi şiddet olaylarında, geçen yıl maalesef 47, bu yıl da 38 kadın hayatını kaybetti. Kıymetli hemşehrilerim, medeniyetimiz, insana şiddeti asla kabul etmez. Yaşam hakkı, her insanın, en temel hakkıdır. Kadına şiddeti, insanlığa ihanet olarak görüyoruz. Devlet, millet olarak bu mücadelemizi, "sıfır tolerans" ilkesiyle, hassasiyetle sürdürüyoruz. En büyük hedefimiz, kadına yönelik şiddetin son bulması. Hepinizi saygıyla selamlıyorum” dedi.