Valilik açıkladı: Deprem sebebiyle Balıkesir'de okullar yarın tüm gün tatil edildi

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, kentte büyük paniğe yol açtı. Depremin ardından Balıkesir Valiliği, il genelinde 28 Ekim’de okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini ve hamile ile engelli kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağını duyurdu.

Çiğdem Sevinç

27 Ekim akşamı, Balıkesir ve çevresinde şiddetli şekilde hissedilen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar panikle sokağa döküldü. Saat 22.48'de 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin yerin 5.99 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti.

AKILLARA O SORU GELDİ

Meydana gelen depremin ardından gözler Balıkesir Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden gelecek açıklamalara çevrildi.

Balıkesir Valiliği'nin yaptığı açıklamaya göre, normalde 29 Ekim arifesi sebebiyle yarım gün açık olacak okulların tam gün tatil edildiği duyuruldu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz Sındırgı ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle ilimiz genelinde 28 Ekim 2025 tarihinde 1 (bir) gün süreyle eğitim veren tüm okullar tatil edilmiş olup kamu kurum/kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel idari izinli sayılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

