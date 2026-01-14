Valilikler açıkladı: Okullar tatil mi? 15 Ocak Perşembe kar tatili olan il ve ilçeler

Yurdu etkisi altında alan kuvvetli kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı il ve ilçelerde okullarda eğitime ara verildi. Birçok öğrenci, öğretmen ve veli hangi illerde okulların tatil edildiğini merak ediyor. Okullarda kar tatili haberleri peş peşe geldi. İşte yoğun kar nedeniyle eğitime ara verilen iller...

ORDU

Ordu'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 8 ilçenin tamamında, 5 ilçede ise kısmen eğitim - öğretime 1 gün ara verildi.

Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamada; Akkuş, Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabataş, Mesudiye, Ulubey ilçelerinin tamamında ve Fatsa, Çatalpınar, İkizce, Korgan, Kumru ilçelerinde ise kısmen eğitim - öğretime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi. Açıklamada, “Tamamen tatil kararı alınan ilçelerimizdeki tüm resmi ve özel eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, halk eğitimi merkezlerinde; kısmen tatil kararı alınan ilçelerimizde belirtilen eğitim - öğretim kurumlarında; 15 Ocak 2026 Perşembe günü 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Eğitim - öğretime tamamen ara verilen ilçelerimizde; kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personeller ile çocuğu kreş ve anasınıfına devam eden anneler aynı gün idari izinli sayılacaktır. Sağlık, güvenlik, 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir” ifadeleri kullanıldı.

TUNCELİ

Tunceli Valiliği, etkili olan buzlanma ve don olayları nedeniyle kent genelinde eğitime 15 Ocak Perşembe günü ara verildiğini duyurdu.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde eğitime 15 Ocak Perşembe günü ara verildiği belirtildi. Açıklamada, “İlimizde meydana gelen aşırı buzlanma ve don olayları nedeniyle, oluşabilecek risklerin önüne geçilmesi amacıyla; 15 Ocak 2026 Perşembe günü, ilimiz genelinde resmî ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversite hariç) eğitim-öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli personel, kronik rahatsızlığı bulunan, anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz, 1 (bir) gün süreyle idari izinli sayılacaktır” denildi.

