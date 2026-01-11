Valilikler peş peşe açıkladı: Okullar tatil mi? 12 Ocak Pazartesi kar tatili olan il ve ilçeler

Yurdu etkisi altında alan kuvvetli kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı il ve ilçelerde okullarda eğitime ara verildi. Birçok öğrenci, öğretmen ve veli hangi illerde okulların tatil edildiğini merak ediyor. Okullarda kar tatili haberleri peş peşe geldi. İşte yoğun kar nedeniyle eğitime ara verilen iller...

SİVAS

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sivas’ta akşam saatlerinde kuvvetli yağmur ve kar yağışı uyarısında bulundu. Günün ilk ışıklarına kadar aralıklarla devam edileceği düşünülen kar yağışı uyarısının ardından Sivas’ta eğitime 1 gün ara verildi. Sivas Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan veriler doğrultusunda ilimiz genelinde beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle özellikle ulaşımda aksamalar başta olmak üzere meydana gelebilecek muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla Sivas il genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim, rehberlik araştırma merkezleri ve rehabilitasyon merkezleri) Valiliğimiz kararıyla 12 Ocak 2026 Pazartesi günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malûl, engelli, ağır kronik rahatsızlar ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

BİNGÖL

Bingöl'de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Son meteorolojik verilere göre ilimiz genelinde bu gece ve yarın beklenen kar yağışı etkilerinin aşırı buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ şeklinde olacağı yönündeki tahminler doğrultusunda öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini koruma amacıyla 12.01.2026 Pazartesi günü il merkezimiz ile ilçelerimizdeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli, hamile, kronik rahatsızlığı olan personelimiz ile çocuğu anaokulu ve kreşe devam eden kadın personelimiz de aynı gün idari izinli sayılacaklardır" denildi.

TUNCELİ

Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre kar yağışının etkisini artıracağı ve buzlanma riskinin bulunduğu belirtildi. Bu kapsamda, 12 Ocak Pazartesi ve 13 Ocak Salı günleri, il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 2 gün süreyle ara verildiği ifade edildi. Açıklamada, “Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; kar yağışının etkisini yoğun şekilde göstereceği ve buzlanma tehlikesi nedeniyle, 12 Ocak Pazartesi ve 13 Ocak Salı günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları (üniversite senatosu kararı ile üniversite öğrencileri dahil) eğitim-öğretime 2 (iki) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personeller, kronik rahatsızlığı bulunan, anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz, 2 (iki) gün süreyle idari izinli sayılacaktır” denildi.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş Valiliği’nden yapılan açıklamada, Meteoroloji 6’ncı Bölge Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre; 11 Ocak Pazar ve 12 Ocak Pazartesi günleri il genelinde olumsuz hava koşulları beklendiği belirtildi. Bu kapsamda Onikişubat, Dulkadiroğlu ve Türkoğlu ilçelerinde yağmur, yer yer karla karışık yağmur ve zaman zaman kar yağışı, Kuzey Çevre Yolu, Tekir, Yedikuyular, Ahır Dağı ve çevresi gibi rakımı 800 metre ve üzerindeki kesimlerde karla karışık yağmur ile yer yer yoğun kar yağışının beklendiği ifade edilen açıklamada şöyle denildi:

“İlimizin diğer tüm ilçelerinde ise pazar ve pazartesi günleri boyunca yoğun kar yağışı beklendiği bildirilmiştir. Beklenen bu olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma, don olayı ve tipi gibi risklerin oluşabileceği değerlendirilmektedir. Bu kapsamda, öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir. Kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personel idari izinli sayılacaktır. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde görev yapan personelin durumu, hizmetin gereği doğrultusunda ilgili birimlerce değerlendirilecektir. Vatandaşlarımızın buzlanma, don ve tipi risklerine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur.”

Kaynak: DHA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır