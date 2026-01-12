EĞİTİM

Valilikler peş peşe açıkladı: Okullar tatil mi? 13 Ocak Salı kar tatili olan il ve ilçeler

Türkiye'nin büyük bölümü Rusya ve Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve kar yağışlı havanın etkisi altına girerken, kar tatili haberleri de peş peşe geliyor. Yoğun kar yağışı görülen birçok il ve ilçede 13 Ocak Salı günü eğitime ara verildi. Milyonlarca öğrenci, veli ve okul çalışanı "Yarın okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler...

Recep Demircan

Yurdu etkisi altında alan kuvvetli kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı il ve ilçelerde okullarda eğitime ara verildi. Birçok öğrenci, öğretmen ve veli hangi illerde okulların tatil edildiğini merak ediyor. Okullarda kar tatili haberleri peş peşe geldi. İşte yoğun kar nedeniyle eğitime ara verilen iller...

BATMAN

Batman'ın Kozluk ve Sason ilçelerinde beklenen kar yağışı ile buzlanma ve don riski nedeniyle 13 Ocak Salı günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 13 Ocak Salı günü il genelinde eğitim öğretime devam edileceği, ancak bazı bölgelerde olumsuz hava şartları nedeniyle okulların tatil edildiği belirtildi. Bu çerçevede Andırın, Çağlayancerit, Elbistan, Ekinözü, Göksun ve Nurhak ilçelerindeki tüm okullarda eğitime ara verildiği duyuruldu.

TUNCELİ

Tunceli'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime salı günü de ara verildi.

KIRKLARELİ

Kırklareli'nin Vize ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime yarın da ara verildi.

12 Ocak 2026
12 Ocak 2026

