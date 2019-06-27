Valilikten Amerikan Beyaz Kelebeği uyarısı

Amerikan Beyaz Kelebeği ekonomik olarak da zarar vermeye başladı. 628 farklı bitki türünde zarar meydana getiren Amerikan Beyaz Kelebeği'ne karşı Düzce Valiliği çiftçileri uyaran bir açıklama yaptı.

"ASIL ZARARI KURTÇUKLAR VERİYOR"

Düzce Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“İlimizde uzun yıllardan beri görülen Amerikan Beyaz Kelebeği Zararlısı birinci döl zararı genellikle Haziran ayında ortaya çıkmaktadır. Yapılan akademik çalışmalarda bu zararlının 628 farklı bitki türünde zarar meydana getirdiği, öncelikle en çok dut ve akçaağaçlarda görüldüğünü ayrıca diğer bitkilerden fındık, elma, armut, kiraz, bahçeleri ve hatta kavak gibi bitkilerde de zarar yaptığı tespit edilmiştir. Amerikan Beyaz Kelebeği Zararlısının asıl zararı yumurtadan çıkan larva denilen kurtçuklar yapmaktadır. Bu zararlı yumurtalarını genellikle yaprağın altına nadiren de yaprağın üst kısmına bırakmakta, yumurta kümesinden çıkan kurtçuklar yaprakta beslenmeye başlamaktadır. Bu dönemde toplu halde yaşayan kurtçuklar üzerlerine bir ağ tabakası örerek yaşamlarına devam ederler. Beslenmesini tamamlayan her bir birey bireysel yaşamaya başlar ve ardından pupa dönemine girerek ikinci döl zararı ya da ertesi yıl erginleri meydana getirmek üzere toprağın çatlakları, çatı araları ya da ağaç gövdesindeki çatlaklara gizlenmektedir. Zararlının tırtıl kolonileri ilk döl için Haziranın ilk yarısında sayılmalıdır. Tırtıl kolonilerini saymak için dalların uçlarına bakılmalıdır. Tırtıl kolonileri, fındık bahçelerinde bahçeyi temsil edecek şekilde her bahçede 10 ocakta sayılmalıdır. Zararlı ekonomik zarar eşiğinin üstünde ise mücadeleye karar verilmeli ve birinci döle karşı mücadele yapılmalıdır.