Valilikten izin almadan yardım toplanamaz

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, kuruluşlardan, yetkili makamlardan izin almadan dernekler adına yardım toplanamayacağını belirterek, "Ancak kamu yararına çalışan dernek, kurum ve vakıflardan hangilerinin izin almadan yardım toplayabilecekleri Cumhurbaşkanlığınca belirlenip ilan edilmiştir" dedi.

Vali Şentürk, yaptığı açıklamada 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu’nun amir hükümleri çerçevesinde, yardımın toplanması, kullanılması ve denetlenmesi ile ilgili usul ve esaslar düzenlendiğini hatırlattı. Gerçek kişiler, dernekler, kurumlar, vakıflar, spor kulüpleri, gazete ve dergiler, yardım toplayabilecek kişi ve kuruluşlar olarak sayıldığı hatırlatan Vali Şentürk, sözlerine şöyle devam etti;

"Kanunun mezkur amir hükümleri uyarınca, ’makbuzla, belirli yerlere kutu koyarak, bankalarda hesap açtırılarak, yardım pulu çıkartılarak, eşya piyangosu düzenleyerek, kültürel gösteriler ve sergiler yoluyla, spor gösterileri, gezi ve eğlence düzenlemek veya bilgileri otomatik yada elektronik olarak işleme tabi tutulmuş sistemler kullanmak’ suretiyle yardım toplanabilecekleri. Kişi ve kuruluşlar yetkili makamlardan izin almadan yardım toplayamazlar, ancak kamu yararına çalışan dernek, kurum ve vakıflardan hangilerinin izin almadan yardım toplayabilecekleri Cumhurbaşkanlığınca belirlenip ilan edilir."

"Vatandaşlarımızın vicdani duygularının sömürüldüğü, ticari satış adı altında yardım toplamaya çalıştıkları değerlendirilmiştir"

Vali Şentürk, yardım toplama izinlerinin bir ilin birden fazla ilçesini kapsıyorsa o ilin valisinden, bir ilçenin sınırları içinde ise o ilçenin kaymakamından izin alacağı söyleyerek, "İzin almadan veya ilgili ve yetkili makamlara bilgi verilmeden girişilen yardım toplama faaliyetleri güvenlik kuvvetlerince men edilir ve sorumlular hakkında kovuşturma yapılır hükmü amirdir. Valiliğimize intikal eden bilgi ve şikayetlerden değişik adlarda kurulan tüzel kişiliğe sahip sivil toplum kuruluşları veya gerçek kişiler adına teşekkül ettirilen iktisadi işletmelerin engellilere, kanserli hastalara, lösemili çocuklara, şehit, gazi ailelerine yardım adı altında yasalara aykırı yardım toplama faaliyetlerine bulundukları, dergi, gazete, kalem, boyama kitabı, takvim gibi ürünleri satarak, ticari satış adı altında izinsiz yardım topladıkları, haksız çıkar ve menfaat elde ettikleri müşahede edilmiştir. İl merkezinde, ilçelerde ve bazen köylerde sorumsuz kişilerin, en işlek cadde kenarlarında bulunan yaya kaldırımlarında gazete, dergi, boyama kitabı ve promosyon eşyanın satışından, kendilerinin bir menfaatlerinin bulunmadığı, sadece alil ve acizlere yardım amacı ile yaptıklarını, elde edilen paranın Engelliler Derneği ve Lösemili Çocuklar Derneği gibi derneklere veya çeşitli isimlerdeki engellilere ait vakıflara gideceğini beyan ederek, vatandaşlarımızın vicdani duygularının sömürüldüğü, ticari satış adı altında yardım toplamaya çalıştıkları değerlendirilmiştir" dedi.