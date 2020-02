Valilikten izin almadan yardım toplanamaz

"İzinsiz toplandığı için el konulan mal ve paralar sivil toplumla ilişkiler birimlerine gönderilecektir"

Vatandaşların vicdani duygularının sömürüldüğü, ticari satış adı altında yardım toplayanlara yönelik faaliyetlerin önlenmesi için her türlü tedbir zamanında alınacağını anlatan Vali Şentürk, "Yasal düzenlemelere rağmen, art niyetli ve sorumsuz kişilerin yaptıkları sözde ticari satışın vatandaşlarımıza ve çevreye rahatsızlık verdiği, bu tür satış ve eylemlerin önlenmesi amacıyla engellilere, kanserli hastalara, lösemili çocuklara, bazen de şehit ve gazi ailelerine yönelik izinsiz yapılan yardım toplama faaliyetleri ilçe kaymakamlıkları, il, ilçe belediye başkanlıkları, il, ilçe jandarma komutanlıkları, il, ilçe emniyet müdürlüklerinin sorumluluk bölgelerinde hassasiyetle takip edilecek ve faaliyetlerin önlenmesi için her türlü tedbir zamanında alınacaktır. Her ne amaç ve şekilde yapılırsa yapılsın, izinsiz yardım toplama faaliyetlerinde bulunanlar veya yardım toplama izni alınmış olmasına rağmen, yardım toplama faaliyetini yasalara aykırı olarak yürütülenler hakkında gerekli yasal işlemler kollukça yerine getirilecektir. Kişi ve kuruluşlardan yardımda bulunmaları istenmeksizin ticari amaçlı bazı malların vergi mevzuatına aykırı olarak satılmasının tespiti halinde, ilgili tüzel kişiliğe sahip sivil toplum kuruluşu ve gerçek kişiler hakkında gereğinin yapılması için valiliğimize veya doğrudan vergi dairesi başkanlıklarına bağlı ilçe mal müdürlüklerine ve çalıştırılan kişilere ait sigorta bildirimi açısından sosyal güvenlik il ve ilçe müdürlüklerine bildirimde bulunulması önem arz etmektedir. İlimiz sınırları içerisinde yardım toplama faaliyetinde bulunacak şahıslardan izin veren makamca tanzim edilen yardım toplama kimlik belgelerinin olup olmadığı kollukça mutlaka sorulacak ve izin alınmadan girişilen yardım toplama faaliyetleri derhal men edilerek, sorumlular hakkında kovuşturma yapılacaktır. İzinsiz toplandığı için el konulan mal ve paralar ile ilgili işlem yapılmak üzere gerekli bilgi ve belgeler il ve ilçe sivil toplumla ilişkiler birimlerine gönderilecektir" dedi.