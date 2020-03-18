Valladolid, korona testi kitlerini kabul etmedi!

İspanya liginde koronavirüs salgını devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Espanyol takımında 6 futbolcuya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulmuştu. Bu haberin üstünden çok geçmeden, Alaves kulübü de 3'ü futbolcu olmak üzere kulüpte 15 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

VALLADOLİD TAKIMI KORONAVİRÜS TEST KİTLERİNİ İADE ETTİ!

İspanya hükümeti koronavirüsü önlemek için lig takımlarına ücretsiz olarak test kitleri gönderdi. Valladolid takımı yaptığı açıklama ile bu kitleri geri gönderdiğini açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Valladolid: "Oyuncularımıza ve tüm personelimize Koronavirüs testi yapılması teklif edildi. Ancak reddettik. Şu anda hiç kimsede bir belirti yok. Bizden daha fazla ihtiyaç sahibi insanlar var. Öncelik onların olmalı."

