Valorant key nasıl alınır? Valorant beta key nasıl düşürülür?

Riot Games yeni oyunu il oyun piyasasına sağlam bir giriş yapmaya hazırlanıyor. CS:Go ile Overwatch’ın birleşimi gibi olan FPS oyunu Valorant, beta sürümü ile bile Twitch yayıncılarından büyük övgü topladı. Siz de oyunu denemeye sabırsızlanıyorsanız bir Valorant beta key düşürmeniz gerekiyor. Peki Valorant key nasıl alınır? İşte Valorant beta key alımı ile ilgili detaylar...

VALORANT BETA KEY NASIL DÜŞÜRÜLÜR, NASIL ALINIR?

Valorant Beta Key düşürebilmek için bazı adımları izlemeniz gerekiyor.

1. İlk adım olarak Valorant beta sayfasına Riot Games hesabınız ile yoksa hesap açarak giriş yapmalısınız.

2. Canlı oyun platformu Twitch hesabınıza girin. Yoksa bir tane açmanız gerekiyor.

3. Twitch ayarlarında bağlantılar sayfasında Riot Games hesabınız ile Twitch hesabınızı bağlayın.

4. Bu adımları tamamladıktan sonra Riot Games tarafından seçilen ve Valorant yayını yapan Twitch yayıncılarını izleyerek Valorant Beta Key düşürebilirsiniz.

Valorant Beta Key için izlenebilecek Twitch yayıncıları