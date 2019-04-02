Valve'ın geliştirdiği VR başlığı Index'in detayları ortaya çıktı

Duyuruda ayrıntılar için Mayıs ayı işaret ediliyordu ancak cihazın Steam'deki ürün sayfasının biraz erken yayına girmesi sonucu Index'e dair bazı önemli bilgiler var elimizde. Bu bilgilerin içinde çıkış tarihi ve sistem gereksinimleri de bulunuyor.

Yukarıdaki görsele göre cihaz entegre kulaklık, güç adaptörü, DisplayPort 1.2 ve USB 3.0 bağlantıları, 2 adet Face Gasket ve bir temizleme beziyle birlikte gelecek. Çıkış tarihi ise Haziran 2019 olarak görünüyor.

Yayına alındıktan sonra kısa süre içinde kaldırılan sayfaya göre cihaz Windows 10 işletim sistemi gerektirecek. Minimum çift çekirdek, önerilen ise dört çekirdekli bir işlemci. Gereken bellek miktarı olarak ise 8 GB RAM gösterilmiş. Minimum GeForce GTX 970 ya da Radeon RX480 gerektiren cihaz için önerilen ekran kartı ise GeForce GTX 1070.

Valve'dan konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. Index için Mayıs ayını beklemeye devam ediyoruz.





