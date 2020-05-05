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Vampir yarasalar hastalandıklarında sosyal mesafe uyguluyorlar

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Görünen o ki, hastalandığı zaman sosyal mesafe uygulayan tek canlı biz değiliz, vampir yarasalar da hastalandığında sosyal mesafe uyguluyor.

Vampir yarasalar hastalandıklarında sosyal mesafe uyguluyorlar

Sosyal mesafe kavramı, insanlar için henüz yeni bir kavram. Ancak görünen o ki, vampir yarasalar bu kuralı bizden çok daha önceden beri uyguluyorlar.

Hayvanların sosyal davranışlarını inceleyen Teksas Üniversitesi’nden araştırmacılar, yarasaların hastalıktan nasıl etkilendiği üzerine bir çalışma gerçekleştirdi.

Tıpkı bizim gibi, oldukça sosyal varlıklar olan yarasalar hayatta kalmak için birbirleriyle yakın ilişki içerisinde. Fakat kendilerini hasta hissettiklerinde diğer yarasalardan uzak durmayı seçiyorlar.

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Unilad'de yer alan habere göre; Yarasaların kendilerini sosyal mesafeye uygun şekilde kendilerini tımar ettiklerine dair işaretler kayda geçti. Araştırmacılar tarafından bakteri enjekte edilerek hastalanan yarasalar, hala sosyalleşse bile bunu farklı yollarla yaptılar. Araştırma sonucunda, hastalanan yarasalar kendilerini daha çok tımar ederken, sağlıklı diğer yarasalar tarafından daha az tımar edildiği öğrenildi.

AİLELERİNİ GÖRMEYE DEVAM EDİYORLAR

Buna ek olarak araştırmacılar yarasaların aileleri tarafından bakım görmeye devam ettiklerini ortaya çıkardı. Örneğin bir anne yarasanın hasta olsa da olmasa da çocuklarını beslemeyi sürdürdüğü ortaya çıktı. Araştırmaya göre, hasta yarasalar normalden daha az sosyalleşmesine rağmen, aile üyeleriyle olan yakınlığını korumayı sürdürüyor.

Teksas Üniversitesi’nde doktora öğrencisi olan Sebastian Stockmaier, The Journal of Animal Ecology dergisinde yayınlanan araştırma hakkında konuşarak, yarasalardaki bu davranışın sosyal mesafelenme olduğunu, tamamen bir sosyal izolasyon olmadığını söyledi.

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Görünen o ki, düşündüğümüzden daha çok yarasalara benziyoruz. Fakat hastalandığında sosyal mesafe uygulayan tek hayvan vampir yarasalar değil. Maymunlar, ıstakozlar, böcekler ve kuşlar da benzer bir davranış gösteriyor.

KARINCALAR DA KENDİLERİNİ İZOLE EDİYOR

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Örneğin, tıpkı insanlar gibi birbirine yakın ilişki içinde olan karıncaların da hastalandıklarında, hastalığı yaymamak için kendilerini izole ettikleri biliniyor. Sağlıklı karıncalar, riskli grup üyelerini korumak için kendilerine sosyal izolasyon uyguluyor.

Mandril maymunları, hasta olan diğer maymunlardan uzak dururken, hasta olan bir aile üyesine bakabilmek için kendini riske atabiliyor. Anlaşılan o ki, sosyal mesafe canlılar dünyasında yeni bir uygulama değil. Hayvanlarla karşılaştırıldığı zaman sosyal mesafe uygulamasına insanların geç kaldığı bile söylenebilir.

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