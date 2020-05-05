Vampir yarasalar hastalandıklarında sosyal mesafe uyguluyorlar

Sosyal mesafe kavramı, insanlar için henüz yeni bir kavram. Ancak görünen o ki, vampir yarasalar bu kuralı bizden çok daha önceden beri uyguluyorlar.

Hayvanların sosyal davranışlarını inceleyen Teksas Üniversitesi’nden araştırmacılar, yarasaların hastalıktan nasıl etkilendiği üzerine bir çalışma gerçekleştirdi.

Tıpkı bizim gibi, oldukça sosyal varlıklar olan yarasalar hayatta kalmak için birbirleriyle yakın ilişki içerisinde. Fakat kendilerini hasta hissettiklerinde diğer yarasalardan uzak durmayı seçiyorlar.

Unilad'de yer alan habere göre; Yarasaların kendilerini sosyal mesafeye uygun şekilde kendilerini tımar ettiklerine dair işaretler kayda geçti. Araştırmacılar tarafından bakteri enjekte edilerek hastalanan yarasalar, hala sosyalleşse bile bunu farklı yollarla yaptılar. Araştırma sonucunda, hastalanan yarasalar kendilerini daha çok tımar ederken, sağlıklı diğer yarasalar tarafından daha az tımar edildiği öğrenildi.

AİLELERİNİ GÖRMEYE DEVAM EDİYORLAR

Buna ek olarak araştırmacılar yarasaların aileleri tarafından bakım görmeye devam ettiklerini ortaya çıkardı. Örneğin bir anne yarasanın hasta olsa da olmasa da çocuklarını beslemeyi sürdürdüğü ortaya çıktı. Araştırmaya göre, hasta yarasalar normalden daha az sosyalleşmesine rağmen, aile üyeleriyle olan yakınlığını korumayı sürdürüyor.