###### Van gezi rehberi: Bir kahvaltıdan çok daha ötesi… Van son yıllarda kıymetini İranlı turistlerin bildiği ancak ülkemiz insanı tarafından da kesinlikle ilgi çekmeyi hak eden bir şehir. Van gittiğiniz için asla pişman olmayacağınız bir yer. Bize sorarsanız özellikle sonbahar mevsiminde gidin ve Van’a aşık olun. Van’da gezilecek noktalar genelde birbirine uzak noktalarda, bu yüzden 3 gün burası için çok ideal olacaktır. Ama bu demek değil ki, hafta sonu Van’a gitmeyin. Siz yeter ki gidin, sonrası kolay. Van’a gitmeden önce dikkat Van’da en iyi gezme seçeneği araba kiralamak olacaktır kanımızca, yani en azından biz bu şekilde yaptık hafta sonu için gitmişken, otobüs aramak ile uğraşmamak için, ki zaten çok gelişmiş bir toplu taşıma ağı da maalesef yok. Siz de Yolcu360‘tan Van Havalimanı araç kiralama seçeneklerini değerlendirip keyifli bir Van gezisine ilk adımınızı atabilirsiniz. Van ‘da kesinlikle gezmeniz gereken yerler ● Muradiye Şelalesi Van gölü diyeceğimizi zannettiniz ama kesinlikle değil. İlk görmeniz gereken yer burası. Bizi bıraksanız en az bir hafta çadırımızla burada yaşardık. O kadar huzurlu, o kadar fırça ile yapılmış bir yağlı boya tablo gibi ki… İlk girdiğinizde asma bir köprüden geçerek yüksekliğinin 50 metre olduğu iddia edilen ama benim hala bu yükseklikten emin olamadığım şelaleye ulaşıyorsunuz.

İnanılmaz bir doğa harikası, belki de tam sonbahar da olduğumuzdan bizi bu kadar etkiledi bilemiyorum, o yüzden dedim ya mutlaka sonbahar rotası yapın burayı. Ama bu şelale ile yetinmeyin ve içeriye doğru devam edin, çünkü orada ki manzaralarda en az burası kadar şahane. Genelde birçok kişi şelaleye şöyle bir bakıp, 3-5 fotoğraf çekiyor. Ama siz etrafta sadece akan suyun sesi eşliğinde bir yürüyüşe çıkın ve gizli köşeleri keşfedin. Eğer kamp yapmak gibi bir tercihiniz var ise burası bunun içinde harika bir tercih olacaktır. Not: Girişte 5 TL otopark ücreti alıyorlar. ● Akdamar Adası ve Kilisesi Evet, artık bi Van gölüne gidebiliriz. Adada sadece bir Ermeni kilisesi var çay içebileceğiniz minik bir kafe mevcut. Van Merkez’den gelirken 2 adet iskele var adaya feribot kaldıran, ilk iskeleden gidiş-dönüş 20 tl, az daha ileride ki ikinci iskeleden ise 15tl. Feribotlar sabah 9da başlıyor ve doldukça kalkıyor belli bir saati yok. Doldukça derken öyle belli bir sayıda yok aslında, sizi saatlerce bekletmiyorlar yani. Dönüşte ise yine aynı feribot ile dönüyorsunuz.

Genelde 1 saat kadar bekliyorlar, daha uzun süre gezmek isterseniz 2. Feribot ile dönebilirsiniz. Kilise dışında ki oynaları ile ünlü ve bu ünü gerçekten hakediyor. İnanılmaz bir işçilik! Bi içine göz atmayı da unutmayın ama, orada ki resimlerde çok güzel korunmuş! En sonunda ise enfes bir manzara izlemek için yukarılara doğru yol alıyoruz. Eski harabe bir ev var, o evin biraz sağ tarafında tellerin kapısı var, o kapıyı kolayca açabiliyorsunuz ve en yukarıya kadar çıkıyorsunuz. Sonra karşınızda ki o manzaraya bakakalıyorsunuz. Vapurdan indiğinizde giriş ücreti ödemeniz gerekiyor, 15tl. Müzekart geçiyor. ● Van Kalesi:

Neredeyse her şehrimizin bir kalesi var bildiğiniz üzere, Van kalesi bunların yanında biraz daha devasa kalıyor. Saatlerce gezebilirsiniz etrafında. Bir şehri tanımanın en iyi yanı ona tepeden bakmak bizce, ve kalelerde şehri en iyi gören yerlere kuruludur her zaman, o yüzden gittiğiniz biryerde eğer bir kale varsa, orası mutlaka ziyaret etmeyi hakediyor demektir. Giriş: 6 tl / Müzekart geçiyor.

● Van Kedisi Evi

İçinizde var olan olan o minnoş sevgiyi dışarı çıkarmaya ne dersiniz, bembeyaz tüyleri ve biri mavi biri yeşil gözleri ile size bakıyorlar. Çok fazla dayanamayabilirsiniz. Hemen 1-2 paket yaş mama alıp içeri girin. Eğer kedilerle oynamak istiyorsanız, öğlenden önce veya 2-3ten sonra gitmenizi tavsiye ederiz, çünkü bizim gittiğimiz saat (12-2 arası) tam uyku saatleriydi ve hepsi mayışmış bir şekilde uyuyorlardı Giriş: 3tl Mama: 5tl ● Hoşap Kalesi

Van aynı zamanda da kaleleri ile meşhurmuş, yeni öğreniyoruz. Tarihi yerleri gezmeyi sevenler için biraz antik kent tadında bir yer burası. Van’a gelmişken görülmesi, hissedilmesi gereken yerlerden. Akdamar’dan sonra rotanızı buraya çevirebilirsiniz. ● Şeytan Köprüsü

Muradiye Şelalesinden çıktıktan sonra hemen 10 dk lık bir mesafede yer alıyor. O yüzden Şelale’den dönüş yolunuza mutlaka eklenmesi gereken bir ara nokta. 17 metre yüksekliğinde ki bu köprü sadece 3 metre genişliğinde. Şeytan köprüsü adını da bu darlığı yüzünden almış olsa gerek. Ayrıca altınızda akan suya dikkatlice bakarsanız, akıntıya karşı yüzmeye çalışan inci kefallerini de görebilirsiniz!

● Van Müzesi

Geldiğimiz şehir hakkında biraz bilgi toplayalım, biraz ruhunu yaşayalım, hissedelim diyenler için tabi ki Van’ın da bir müzesi var. Ancak bizim vaktiğimiz kalmadığından ziyaret etme fırsatı bulamadık. Van ‘da nerede ne yenir? Ee buralara kadar geldik, gezdik gördük acıktık. Peki biz ne yiyeceğiz, dediğiniz noktada bizim ilk aklımıza gelen tabi ki de sadece Van gölünde yetişen inci kefali oldu. Bunun içinde en güzeli bir eminönü edasında ki göl kenarında ki kayıklarda olan balıkçılar.Biz en çok önerilen hene ilk sırada ki “Mavi Göl’ü” tercih etttik. Balık çok güzeldi ama balıktan çok yanında gelen turşuya bayılmış olabiliriz. Van’da uğramanız gereken yemek durakları: ● Halil İbrahim Sofrası

Adı gibi bir Halil İbrahim Sofrası hazırlıyorlar. Doğudasınız etin her türlüsü makbüldür. Canınız ne istiyorsa yiyin, zaten lezzetli olacaktır. ● Kervansaray Restaurant

Bir kağıt kebabı yenilmeyi hakediyor kesinlikle. ● Kısmet Pide

Buraya uğramadan Van’dan çıkılmıyormuş bilginiz olsun.