Van bir ayda 50 bin turisti ağırladı

Aktuğ, otellerde mart ayında yaklaşık 50 bin turistin konakladığını, bunun da yüzde 70 doluluğa denk geldiğini ifade ederek, şu bilgileri verdi:

İran'daki ekonomik sıkıntılar, yurt dışına çıkış harçlarının yükselmesi nedeniyle hedefledikleri rakamlara ulaşamadıklarını aktaran Aktuğ, buna rağmen kentte önemli bir ekonomik hareketliliğin yaşandığını kaydetti.

Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Aktuğ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İranlı turistlerin Van'a olan ilgisini artırmak, kente ekonomik hareketlilik kazandırmak amacıyla başlatılan alışveriş festivalinin bu yıl 5.'sini düzenlediklerini aktardı.

Tatil dönemi ve özel seyahatlerinde Van'ı tercih eden binlerce İranlı, yaptıkları alışverişle kente ekonomik hareketlilik kazandırdı.

Komşu ülkeyle en uzun sınır hattına sahip Van'da 112 milyon liralık yatırımla modernize edilen Saray ilçesindeki Kapıköy Sınır Kapısı'ndan mart ayında 40 bin 671 kişi giriş yaptı, otellerde yaklaşık 50 bin turist konakladı.

Huzur ve güven ortamının sağlandığı Van'da 5 yıldan bu yana düzenlenen "Van Alışveriş Festivali" ve yapılan tanıtım çalışmaları İranlı turistlerin kente olan ilgisini artırdı.

"Son zamanlarda ilimize gelen İranlı turistler, sayıları her geçen gün artan günlük kiralık evler ve rezidanslarda kalmayı tercih ediyor. Bu nedenle kayıt altına alınamayan İranlı turistleri de eklediğimizde 50 binin üzerinde konaklamanın gerçekleştiğini söyleyebiliriz. İranlı turistlerin ilimizi tercih etmeleri ve memnun ayrılmaları bizim için önemli. Ama en büyük amacımız Van'ın güzel etkinliklerle gündeme gelmesini sağlamak. İlimizin, taş atan çocuklarla, patlayan bombalarla, bir takım olumsuzluklarla değil, festivallerle, alışveriş günleriyle, tarihi, kültürü ve doğasıyla tanınmasını istiyoruz."

Gelen turistlerin kent ekonomisine büyük katkı sağladığını aktaran Aktuğ, "Bu esnafa da olumlu yansıdı. İranlı turistler önceki yıllara oranla kentten daha memnun ayrıldı. İnsanların gittikleri bir yerden memnun ayrılması turizmde en önemli unsurdur. Bu yıl çok memnun ayrıldılar. Bu da bizi sevindirdi. Gelecek yıl daha güzel etkinliklerle daha fazla turisti ağırlamayı hedefliyoruz."

"KOMŞU ÜLKE PAZARINA AÇILMALIYIZ"

Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Faruk Biner de 2015 yılında İranlı turistlerin kentte daha fazla kalmasını sağlamak amacıyla başlattıkları Van Alışveriş Festivali'nin kentin ekonomisine önemli katkı sağladığını dile getirdi.