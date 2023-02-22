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  4. Van'da 410 kaçak göçmen ile 6 organizatör yakalandı

Van'da 410 kaçak göçmen ile 6 organizatör yakalandı

20.02.2023 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İran sınırındaki Saray, Özalp ve Gürpınar ilçelerinde göçmen kaçakçılığı ihbarı alınca harekete geçti. Göçmenleri taşıyan araçlar, geçiş güzergahları ve götürüldükleri adresler belirlenip, takibe alındı. Jandarma, 19-21 Şubat tarihleri arasında operasyon düzenledi.

Van'da 410 kaçak göçmen ile 6 organizatör yakalandı
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Kaç kisilik 8
Hazırlık Süresi 25dk
Pişirme Süresi 30dk
Kalori/Porsiyon -

Toplam 410 kaçak göçmen ile 6 organizatör yakalandı. Göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi, 3 araca da el konuldu. 6 organizatörden 3'ü mahkemece tutuklandı, diğerlerinin işlemleri sürüyor.

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