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Van'da gasp edilen malzamaleri paylaşamayan şahıslar, polisin önünde çatıştı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
VİDEO  | 12.10.2019 14:38 | Son Güncelleme

Van’da gasp ettikleri malzemeleri paylaşamayınca birbirini vuran şahıslar, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen 4 kişiden 2’si tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 9 Ekim 2019 günü İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesi Sıhke Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan 07 plaka sayılı otomobil içerisinde M.N.T., B.A., C.Y., yaya A.B., S.Ö. isimli şahıslar arasında meydana gelen “Ateşli Silahla Yaralama” olayında araçta bulunan C.Y. ve yaya S.Ö. isimli şahıslar yaralandı. Bu olayla ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinde yaptıkları çalışma sonucunda; M.N.T., B.A., A.B. ve E.Ş. isimli 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin üst, araç ve olay yerinde yapılan aramada; 3 adet ruhsatsız tabanca, 39 adet fişek, 11 adet kovan, 1 adet çekirdek ele geçirildi. Şüpheliler, gasp ettikleri malzemelerin paylaşımından dolayı aralarında anlaşmazlık bulunduğunu beyan etmişlerdir. Gözaltına alınan M.N.T., B.A., A.B. ve E.Ş. isimli 4 şüpheli hakkında hazırlanan tahkikat evraklarıyla birlikte çıkarıldıkları adli makamlarca E.Ş. ve A.B. Adli Kontrol Şartıyla Serbest kalırken, M.N.T., B.A. ise tutuklandı. Ateşli silahla yaralanan C.Y. ve S.Ö. isimli şahısların tedavileri devam ediyor” denildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Van çatışma gasp

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