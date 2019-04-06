Van'daki depremde cezaevinden firar etti, evindeki gizli bölmede yakalandı

Van'da, 23 Ekim 2011'de meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki deprem sırasında, uyuşturucu suçundan Van M Tipi Cezaevi'nde kalan İ.Y. firar etti. İ.Y.'nin yakalanması için başlatılan çalışmalardan sonuç alınamadı.

Firari İ.Y.'nin yakalanması için yaklaşık 3 ay önce jandarma tarafından özel ekip kuruldu. Özel ekip İ.Y.'nin izine Başkale'da ulaştı. Operasyon düzenleyen ekip, İ.Y.'yi Başkale'deki evinde yaptığı gizli bölmede yakaladı. Hakkında 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan arama kararı bulunan İ.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

(DHA)

