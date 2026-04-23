Görenler inanamıyor! En çok ziyaret edilen yer: Akdamar Adası

Van Gölü'ndeki Akdamar Adası, en çok ziyaret edilen yerlerin başında geliyor. Çiçek açan badem ağaçlarıyla baharın renklerine büründü.

Yılın her döneminde farklı manzarasıyla insanları cezbeden Akdamar Adası, bugünlerde de Van Gölü'nün ve gökyüzünün maviliği ve çiçek açan badem ağaçlarıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

NASIL GİDİLİR?

Gevaş ilçesinden 20 dakika süren tekne yolculuğunun ardından ulaşılan ada, Artos Dağı'nda henüz erimeyen kar örtüsü ve badem ağaçlarının oluşturduğu renk cümbüşüyle güzel görüntüler oluşturuyor.

Eşsiz güzelliği görüntülemek isteyen ziyaretçiler ve fotoğraf tutkunları da Van Gölü'nün ve gökyüzünün maviliğiyle bütünleşen eşsiz manzarayı fotoğraf karelerine yansıtıyor.

"İLK KEZ GELDİM"

İzmir'den arkadaşlarıyla kente gelen Sibel Dinç, Akdamar Adası'nı çok beğendiğini söyledi. Beklediğinden daha güzel bir manzara ile karşılaştığını belirten Dinç, şunları kaydetti: "Van'a ilk kez geldim. Adanın çok hoş bir havası var. Ada, kilisesi, badem ağaçları ve tavşanları ile muhteşem bir yer. Çok hoşuma gitti. Bir tarafta kar, bir tarafta göl ve bir tarafta badem çiçekleri. İnsanların gelip görmeleri lazım."

Her yıl nisan ayında adayı ziyaret etmek için Hakkari'den geldiğini aktaran Esra Özdemir ise "Adanın doğası bizi büyülüyor. Adaya gelmek isteyenler nisan ayı sonu veya mayıs ayı başında gelebilirler. Badem çiçekleri bu mevsimde açıyor" dedi.

Fotoğraf sanatçısı Mürgan Bayramoğlu da kenti ve adayı beğendiğini dile getirerek, "Adanın her köşesi muhteşem. Her yıl Avrupa'nın bir şehrinde fotoğraf sergisi açıyoruz. Buraları da göstereceğiz" dedi.

"HİÇ BÖYLE BİR YER OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORDUM"

20 kişilik ekiple adaya gelen Emine Tosun, "Burayı çok beğendik. Açıkçası hiç böyle bir yer olacağını düşünmüyordum. Çiçek açan ağaçlar, martılar, kilisenin güzelliği farklı bir ambiyans olmuş ve bizi gerçekten kendisine hayran bıraktı. Önümüzdeki günlerde buraya daha sık turlar düzenleyeceğiz" ifadesini kullandı.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

