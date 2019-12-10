Van kilimlerinin geleneksel motiflerini modern tasarımlarla buluşturuyor

New York'ta girişimcilik kursuna da katılan ve hazırladığı ürünler için yurt dışından da sipariş almaya başlayan Polat, işlerini geliştirerek daha çok kişiyi istihdam etmeyi amaçlıyor.

EMRE ILIKAN - Vanlı genç girişimci Rümeysa Ruken Polat, asırlardır evlerde kadınlar tarafından bin bir emekle dokunan Van kilimlerindeki motifleri, tasarladığı kıyafet ve aksesuarlara yansıtıyor.

İnce dokulu kilimlerden ceket, etek, yelek, aksesuar ve ev dekorasyonu ürünleri üretmeye başladıklarını anlatan Polat, "Yün iplerden oluşan ve kök boyalarla boyanmış ürünlerimiz yüzde 100 doğal içeriklerden oluşuyor. Ürünlerimizde organik, doğaya zarar vermeyen materyaller kullanıyoruz. Kilimlerimizde Van ve çevresi ile birçok Anadolu motifi yer alıyor. Kullandığımız motiflerden birçoğu kadının toplumda güçlü oluşunu vurguluyor. Ürünlerin satışından elde ettiğimiz gelirle üretim sürecinde yer alan gençler ve kadınlara ekonomik kaynak yaratıyoruz." diye konuştu.

- "Kültürümüze ait unsurları modernize ederek yaşatıyoruz"

Polat, kadının toplumdaki yerini ve gücünü simgeleyen "Gülsarya" motifini tasarımlarda çok sık kullandıklarını, Van'ın tarihinde önemli yer tutan Urartulara ait motiflere de yer verdiklerini ifade etti.

Geleneksel motifleri çağın kıyafetlerine uyarlayarak yeni tasarımlar ortaya çıkardıklarını vurgulayan Polat, şöyle devam etti:

"İnsanlar etnik olan otantik ürünleri ilgiyle karşılıyor. Kültürümüze ait unsurları modernize ederek yaşatıyoruz. Motiflerimizin anlamı olan güçlü kadın temasını, bir arada yaşama, toplum içerisinde sevgi, saygı ve hoşgörü vurgularını tüm dünyaya göstermek istiyoruz. Bunun için kültür elçiliği yapıyoruz. Dünyanın birçok noktasıyla görüşüyoruz. Şu anda hem ABD hem de AB ülkelerinden siparişler alıyoruz. Kurumlar bizimle direkt iletişime geçerek sipariş veriyor. 2020 için yurt içi ve yurt dışında 4 firmayla anlaştık. Bazı firmalara aylık 60, bazı firmalara da üretebildiğimiz kadar ürün satacağız."