YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van'da "1. Van Denizi Yüzme Festivali" devam ediyor

Van'da "1. Van Denizi Yüzme Festivali" devam ediyor

18.07.2022 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da "1. Van Denizi Yüzme Festivali" devam ediyor

Van'da "1. Van Denizi Yüzme Festivali" devam ediyor

Van'da bu yıl ilki organize edilen "Van Denizi Yüzme Festivali" kapsamında, Saint Thomas Kilisesi ile Altınsaç koylarının bulunduğu bölgede yürüyüş etkinliği düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Van Gölü'nün tanıtılmasına katkı sunmak, turistlerin kente ilgisini artırmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ile Vangölü Aktivistleri Derneği tarafından düzenlenen festival devam ediyor.

Festival için birçok ilden Van'a gelerek kampa katılan aralarında sporcuların da bulunduğu doğaseverler, sabah saatlerinde Ulaştırma Dairesi Başkanlığına ait otobüslerle Altınsaç Mahallesi'ne getirildi.

Rehberler eşliğinde Altınsaç koylarında yürüyen ve 2 bin metre yükseklikteki Saint Thomas Kilisesi'nin bulunduğu bölgeye tırmanan doğaseverler, Van Gölü'nün eşsiz manzarasına karşı fotoğraf çektirdi.

Belediye ekipleri, etkinliğe katılanlara ikramda bulundu.

İstanbul'dan gelerek festivale katılan Yüksel Sönmez, "Van'a ilk kez geldim. Van'ı ve Van Gölü'nü çok beğendim. Vanlılar çok misafirperver. Gittiğimiz her yerde bizi güler yüzle karşıladılar. Bugün de doğa harikası Altınsaç Mahallesi'ne geldik. Buraların doğası, sahilleri inanılmaz güzel. İnşallah bu doğa ve Van Gölü hep böyle pırıl pırıl kalır. Tüm doğaseverleri Van'ı görmeye davet ediyorum. Bu güzelliği herkesin görmesi gerekiyor." dedi.

Festival, yarın Akdamar-Kuzu adaları arasındaki yüzme etkinliğiyle devam edecek.

Van'da

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Van'da şehit olan Uzman Çavuş Bozkurt'un naaşı törenle memleketine uğurlandıVan'da şehit olan Uzman Çavuş Bozkurt'un naaşı törenle memleketine uğurlandı
Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyorKayserispor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışmaları 37'nci günündeMüküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışmaları 37'nci gününde
Anahtar Kelimeler:
Van

Van Namaz Vakitleri 18 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:05
Sabah
04:50
Öğle
12:18
İkindi
16:11
Akşam
19:36
Yatsı
21:13

Van Nöbetçi Eczaneler18 Temmuz Pazartesi

Sevgi Eczanesi
Ipekyolu
Aysel Eczanesi
Ipekyolu
Gülay Eczanesi
Ipekyolu
İkinisan Eczanesi
Ipekyolu
Şifa Eczanesi
Ipekyolu
Ervan Eczanesi
Ercis
Ayaz Eczanesi
Baskale
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

50 yaşında yıllara meydan okuyor! Sırrını açık açık anlattı

50 yaşında yıllara meydan okuyor! Sırrını açık açık anlattı

Canan Karatay'dan infial yaratan açıklama! ''Hepsi bir plan!''

Canan Karatay'dan infial yaratan açıklama! ''Hepsi bir plan!''

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Korku filmini andıran 33 saniye! Gizemli yaratık mı hırsız mı?

Korku filmini andıran 33 saniye! Gizemli yaratık mı hırsız mı?

Hiç erkek bulunmuyordu! Mahkumlar hamile kaldı ama...

Hiç erkek bulunmuyordu! Mahkumlar hamile kaldı ama...

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.