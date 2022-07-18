Van'da "1. Van Denizi Yüzme Festivali" devam ediyor

Van'da bu yıl ilki organize edilen "Van Denizi Yüzme Festivali" kapsamında, Saint Thomas Kilisesi ile Altınsaç koylarının bulunduğu bölgede yürüyüş etkinliği düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Van Gölü'nün tanıtılmasına katkı sunmak, turistlerin kente ilgisini artırmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ile Vangölü Aktivistleri Derneği tarafından düzenlenen festival devam ediyor.

Festival için birçok ilden Van'a gelerek kampa katılan aralarında sporcuların da bulunduğu doğaseverler, sabah saatlerinde Ulaştırma Dairesi Başkanlığına ait otobüslerle Altınsaç Mahallesi'ne getirildi.

Rehberler eşliğinde Altınsaç koylarında yürüyen ve 2 bin metre yükseklikteki Saint Thomas Kilisesi'nin bulunduğu bölgeye tırmanan doğaseverler, Van Gölü'nün eşsiz manzarasına karşı fotoğraf çektirdi.

Belediye ekipleri, etkinliğe katılanlara ikramda bulundu.

İstanbul'dan gelerek festivale katılan Yüksel Sönmez, "Van'a ilk kez geldim. Van'ı ve Van Gölü'nü çok beğendim. Vanlılar çok misafirperver. Gittiğimiz her yerde bizi güler yüzle karşıladılar. Bugün de doğa harikası Altınsaç Mahallesi'ne geldik. Buraların doğası, sahilleri inanılmaz güzel. İnşallah bu doğa ve Van Gölü hep böyle pırıl pırıl kalır. Tüm doğaseverleri Van'ı görmeye davet ediyorum. Bu güzelliği herkesin görmesi gerekiyor." dedi.

Festival, yarın Akdamar-Kuzu adaları arasındaki yüzme etkinliğiyle devam edecek.



