Van'da eğitime kar engeli

Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, 20 Ocak Perşembe günü kent genelindeki ilk ve orta dereceli eğitim öğretim kurumlarının yoğun kar ve tipi nedeniyle bir gün tatil edildiği bildirildi.
Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.
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