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Van'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarına geçici yasak

29.11.2021 19:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarına geçici yasak

Van Valiliği, gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Anayasa ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylem ve saldırıların önüne geçilmesinin planlandığı bildirildi.

Vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesi, milli güvenliğin oluşturulması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, temel hak ve özgürlükler ile asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının engellenmesinin amaçlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Van sınırları içinde 30 Kasım'dan geçerli, 14 Aralık tarihi de dahil, 15 gün süreyle Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları, 2911 sayılı kanunun ilgili hükümlerine istinaden yasaklanmıştır. İlimizde düzenlenecek olan basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması, İl idaresi Kanunu'nun 11. maddesinin A ve C fıkra hükümleri gereğince belirtilen tarihlerde mülki idare amirinin iznine bağlanmıştır."

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