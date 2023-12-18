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Van’da karla mücadele başladı

18.12.2023 07:54 | Son Güncelleme:
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Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran kar yağışı ile birlikte karla mücadele çalışmasına başladı.

Van’da karla mücadele başladı

Van’da akşam saatlerinde başlayan yağmur, ilerleyen saatlerde yerini kar yağışına bıraktı. Meteoroloji’nin geçtiğimiz hafta içi kar yağışı uyarısında bulunmasıyla hazır hale getirilen Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, 25 ana, 65 ara artelerde çalışmalarına başladı.

"KARLA MÜCADELE EKİPLERİMİZ İŞ BAŞINDA"

Van Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından sürücüleri uyararak, "Meteorolojik verileri dikkate alarak tüm tedbirlerini önceden alan Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kent genelindeki 25 ana arter ve 65 ara arterde kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Trafiğe çıkacak olan sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

Van’da karla mücadele başladı

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