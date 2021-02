Van'da, terör örgütü PKK tarafından 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine tepki

Van'da Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyon Başkanı Ayhan kahraman, Pençe Kartal-2 Harekatı bölgesinde yer alan Gara'da 13 Türk vatandaşını şehit eden terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

Kahraman, yaptığı yazılı açıklamada, başarılı operasyonlarla teröristlere büyük darbe vurulduğunu ve inlerinin başlarına yıkıldığını belirtti.

Güvenlik güçlerinin başlattığı kapsamlı operasyonların terörle mücadeledeki kararlılığın ispatı olduğunu vurgulayan Kahraman, şunları kaydetti:

"Türk ordusu, muazzam gücüne rağmen yaptığı operasyonların hiçbirinde sivillere zarar vermediği gibi onların can ve mal güvenliğini öncelikli gaye edinmiştir. Başarılı Gara operasyonları neticesinde operasyona katılan askerlerimizden şehitler verdiğimiz gibi bölücü terör örgütünün elinde bulunan 13 sivil kardeşimiz de şehit edilmiştir. Terör örgütü, bu hareketiyle ne kadar zalim ve alçak olduğunu bir kez daha göstermiş, amacının kan ve göz yaşı olduğunu kanıtlamıştır. Şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz. Bu menfur olay, her Türk gibi biz güvenlik korucularını da derinden üzmüştür. Güvenlik korucuları olarak askerlerimizin ve 13 şehidimizin intikamını almak istiyoruz. Bu uğurda bize verilecek her türlü göreve hazır olduğumuzu belirtiyoruz."