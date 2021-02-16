YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van'da, terör örgütü PKK tarafından 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine tepki

Van'da, terör örgütü PKK tarafından 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine tepki

16.02.2021 20:22 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da, terör örgütü PKK tarafından 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine tepki

Van'da Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyon Başkanı Ayhan kahraman, Pençe Kartal-2 Harekatı bölgesinde yer alan Gara'da 13 Türk vatandaşını şehit eden terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

Kahraman, yaptığı yazılı açıklamada, başarılı operasyonlarla teröristlere büyük darbe vurulduğunu ve inlerinin başlarına yıkıldığını belirtti.

Güvenlik güçlerinin başlattığı kapsamlı operasyonların terörle mücadeledeki kararlılığın ispatı olduğunu vurgulayan Kahraman, şunları kaydetti:

"Türk ordusu, muazzam gücüne rağmen yaptığı operasyonların hiçbirinde sivillere zarar vermediği gibi onların can ve mal güvenliğini öncelikli gaye edinmiştir. Başarılı Gara operasyonları neticesinde operasyona katılan askerlerimizden şehitler verdiğimiz gibi bölücü terör örgütünün elinde bulunan 13 sivil kardeşimiz de şehit edilmiştir. Terör örgütü, bu hareketiyle ne kadar zalim ve alçak olduğunu bir kez daha göstermiş, amacının kan ve göz yaşı olduğunu kanıtlamıştır. Şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz. Bu menfur olay, her Türk gibi biz güvenlik korucularını da derinden üzmüştür. Güvenlik korucuları olarak askerlerimizin ve 13 şehidimizin intikamını almak istiyoruz. Bu uğurda bize verilecek her türlü göreve hazır olduğumuzu belirtiyoruz."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Benden neden makyaj videosu istiyorsunuz?' 'Benden neden makyaj videosu istiyorsunuz?'
Atıl bina gençler için spor merkezi olduAtıl bina gençler için spor merkezi oldu

Van Namaz Vakitleri 16 Şubat Salı

İmsak
05:27
Sabah
06:49
Öğle
12:26
İkindi
15:24
Akşam
17:52
Yatsı
19:09

Van Nöbetçi Eczaneler16 Şubat Salı

Mermit Eczanesi
Ipekyolu
Onur Eczanesi
Ipekyolu
Polat Eczanesi
Ipekyolu
Tuna Eczanesi
Edremit
Yağmur Karaman Eczanesi
Edremit
Sanat Eczanesi
Baskale
Büyük Eczanesi
Caldiran
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

(Özel) Eyüpsultan’da kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan spor salonunun çatısı çöktü

(Özel) Eyüpsultan’da kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan spor salonunun çatısı çöktü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Aliağa’da sokağa çıkma kısıtlamasında denetim

Aliağa’da sokağa çıkma kısıtlamasında denetim

Karda kayan otomobil ağaca çarptı

Karda kayan otomobil ağaca çarptı

Kayapınar Kaymakamı Koç, belediye personelleriyle bir araya geldi

Kayapınar Kaymakamı Koç, belediye personelleriyle bir araya geldi

Diğer Haberler

Van'da vatandaşların parasını iş vaadiyle dolandıran 6 şüpheli tutuklandı

Van'da vatandaşların parasını iş vaadiyle dolandıran 6 şüpheli tutuklandı

Van Gölü sahili tonlarca çöpten arındırıldı

Van Gölü sahili tonlarca çöpten arındırıldı

Van Gölü sahilinde tonlarca çöp toplandı

Van Gölü sahilinde tonlarca çöp toplandı

Van Büyükşehir Belediyesi ilaçlama için profesyonel ekipler oluşturuyor

Van Büyükşehir Belediyesi ilaçlama için profesyonel ekipler oluşturuyor

Tuşba Belediyesi zabıta ekiplerinden işletmelere sıkı denetim

Tuşba Belediyesi zabıta ekiplerinden işletmelere sıkı denetim

Başkan Takva’dan Başkan Ensari’ye ziyaret

Başkan Takva’dan Başkan Ensari’ye ziyaret

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.