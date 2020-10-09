Vanessa Hudgens’li Princess Switch: Switched Again filminden görseller geldi

Vanessa Hudgens geçtiğimiz yıl yayınlanan noel filmi The Princess Switch'in devam halkasıyla yeniden prenses rolüyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Princess Switch: Switched Again adlı filmden ilk kareler paylaşıldı. Mike Rohl'un yönetmen koltuğuna oturduğu filmde bir kez daha Prenses Stacy ve Düşes Margaret bir araya gelecek. Ancak bu kez sürpriz bir misafirleri daha olacak.

Düşes Margaret, Montenaro tahtının yeni varisi olur. Diğer yandan Kevin ile zorlu bir dönemden geçiyordur. Günü kurtarmak ise Margaret'ın ikizi Prenses Stacy'ye kalır. Ancak kuzenleri Fiona, tüm planları berbat eder.

19 Kasım'da izleyici karşısında olacak Princess Switch 2'nin ardından üçüncü film için çalışmalara başlanacak.

