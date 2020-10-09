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Vanessa Hudgens’li Princess Switch: Switched Again filminden görseller geldi

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Genç oyuncu Vanessa Hudgens’ın başrolünü üstlendiği Princess Switch: Switched Again'den görseller paylaşıldı.

Vanessa Hudgens geçtiğimiz yıl yayınlanan noel filmi The Princess Switch'in devam halkasıyla yeniden prenses rolüyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Princess Switch: Switched Again adlı filmden ilk kareler paylaşıldı. Mike Rohl'un yönetmen koltuğuna oturduğu filmde bir kez daha Prenses Stacy ve Düşes Margaret bir araya gelecek. Ancak bu kez sürpriz bir misafirleri daha olacak.

PRINCESS SWITCH: SWITCHED AGAIN KONUSU

Düşes Margaret, Montenaro tahtının yeni varisi olur. Diğer yandan Kevin ile zorlu bir dönemden geçiyordur. Günü kurtarmak ise Margaret'ın ikizi Prenses Stacy'ye kalır. Ancak kuzenleri Fiona, tüm planları berbat eder.

19 Kasım'da izleyici karşısında olacak Princess Switch 2'nin ardından üçüncü film için çalışmalara başlanacak.

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