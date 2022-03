Vanessa Hudgens Paris Moda Haftası'na damga vurdu! Hayal gücüne yer bırakmadı

Disney'in Lise Müzikali serisiyle şöhreti yakalayan Vanessa Hudgens, tasarımcıların son koleksiyonlarını görmek için Fransa'nın başkentindeki Moda Haftası'na katıldı.

33 yaşındaki aktris kıyafet tercihiyle gecenin en çok konuşulan ismi oldu.

Vanessa, kesme panelli ve fiyonklu kırmızı bir elbiseyle kendine hayran bıraktı.

VANESSA HUDGENS KİMDİR?

Vanessa Hudgens, 14 Aralık 1988 tarihinde ABD, Kaliforniya, Salinas'da Greg ve Gina Hudgens'ın kızı olarak dünyaya geldi. İtfaiyeci olan babasının soyu İrlandalı, Annesinin soyu Filipinlidir. Küçük kız kardeşi Stella ile bir aktris gibi büyütüldü. Daha sonra tiyatroyla devam etti. Vanessa Hudgens, sekiz yaşından itibaren ; Evita, Carousel, The Wizard of Oz, The King & I, The Music Man, Cinderella, and Damn Yankees gibi müzikallerde rol almaya başladı. İki yıl sahne oyunları ve müzikaller kariyerine devam etti.

Film Kariyeri bir televizyon reklam filmiyle başladı. Aslında arkadaşının olan bir rol, o gidemediği için Vanessa'ya soruldu. Bu şekilde kariyerindeki ilk basamakları tırmandı. ve Vanessa bir televizyon reklamında rol kazandıktan sonra ailesi Los Angeles'a taşındı. "Orange County High School of the Arts" Lisesine gitti.

Sinema filmlerine ise 15 yaşında 2003 yılında ThirTeen ve 2004 yılında TrunderBirds ile başladı. TV dizileri ise "Quintuplets", "Brothers Garcia" gibileri. 2006'da kariyerinin en büyük çıkışını "High School Musical" filmiyle yaptı. "High School Musical" filminde, daha sonra sevgilisi olacak olan "Zac Efron" ile baş rolü paylaştı. . Filmde sadece oyunculuk yeteneğini değil., dans ve şarkıcılık yeteneğini de gösterdi.

Sayılamayacak kadar çok dizide konuk oyunculuk yaptı. Arada bir "The Suite Life of Zack and Cody"de başrol oyuncusu olan "Ashley Tisdale"ile birlikte oynadı.

2006'da Hollywood Records'dan ilk albümü "V" yi çıkardı. Albüm 500,000'den fazla sattı. Hatta albümünden "Say Ok" adlı şarkının klibinde Zac Efron ile birlikte oynadı.

1 Temmuz 2008 tarihinde "Identified" adlı ikinci stüdyo albümünü Dr. Luke,Antonina Armato, Tim James, J. R. Rotem, Johnny Vieira ve Christopher Rojas'tan oluşan prodüksiyon ekibiyle piyasaya sürdü.

"High School Musical" Filmininin 2. serisinde gene Gabriella Montez'i canlandırdı. 2006 yılından beri olduğu oyuncu Zac Efron'dan 2010 yılında ayrılmıştır.

Şimdi Eylül 2011den beri "Austin Butler" ile birliktedir.

"Let's Dance" adlı şarkısı ile Hollywood Records listesine girdi.

14 Kasım 2008 tarihinde Türkiye'de vizyona giren "High School Musical 3" filmi ile yeniden beyaz perde de oldu. 2009'da Bandslam adlı müzikal komedide rol alan Hudgens, son olarak Mart 2011'de vizyona girecek Sucker Punch filminin kadrosunda yer aldı. Ashley Tisdale ve Miley Cyrus, Vanessa Hudgens'ın gerçek hayattaki en yakın arkadaşları.

Filmleri:

2004 Thunderbirds

2005 Quintuplets

2006 The Suite Life of Zack & Cody

2006 High School Musical

2007 High School Musical 2

2008 High School Musical 3

2009 Bandslam

2010 Beastly

2011 Sucker Punch

2011 Journey 2: The Mysterious Island

Stüdyo albümleri :

2006: V

2008: Identified