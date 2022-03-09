MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Vanessa Hudgens Paris Moda Haftası'na damga vurdu! Hayal gücüne yer bırakmadı

Vanessa Hudgens Paris Moda Haftası'na damga vurdu! Hayal gücüne yer bırakmadı

09.03.2022 08:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Vanessa Hudgens, cesur kıyafetiyle moda haftasına damga vurdu. 33 yaşındaki ünlü isim, Paris Moda Haftası'nda tasarımcı Giambattista Valli imzalı, dekolteli kırmızı bir elbise giydi.

Vanessa Hudgens Paris Moda Haftası'na damga vurdu! Hayal gücüne yer bırakmadı

Disney'in Lise Müzikali serisiyle şöhreti yakalayan Vanessa Hudgens, tasarımcıların son koleksiyonlarını görmek için Fransa'nın başkentindeki Moda Haftası'na katıldı.

SPL5294524_004

33 yaşındaki aktris kıyafet tercihiyle gecenin en çok konuşulan ismi oldu.

SPL5294524_005

Vanessa, kesme panelli ve fiyonklu kırmızı bir elbiseyle kendine hayran bıraktı.

SPL5294524_006

SPL5294524_007

VANESSA HUDGENS KİMDİR?

Vanessa Hudgens, 14 Aralık 1988 tarihinde ABD, Kaliforniya, Salinas'da Greg ve Gina Hudgens'ın kızı olarak dünyaya geldi. İtfaiyeci olan babasının soyu İrlandalı, Annesinin soyu Filipinlidir. Küçük kız kardeşi Stella ile bir aktris gibi büyütüldü. Daha sonra tiyatroyla devam etti. Vanessa Hudgens, sekiz yaşından itibaren ; Evita, Carousel, The Wizard of Oz, The King & I, The Music Man, Cinderella, and Damn Yankees gibi müzikallerde rol almaya başladı. İki yıl sahne oyunları ve müzikaller kariyerine devam etti.

Film Kariyeri bir televizyon reklam filmiyle başladı. Aslında arkadaşının olan bir rol, o gidemediği için Vanessa'ya soruldu. Bu şekilde kariyerindeki ilk basamakları tırmandı. ve Vanessa bir televizyon reklamında rol kazandıktan sonra ailesi Los Angeles'a taşındı. "Orange County High School of the Arts" Lisesine gitti.
Sinema filmlerine ise 15 yaşında 2003 yılında ThirTeen ve 2004 yılında TrunderBirds ile başladı. TV dizileri ise "Quintuplets", "Brothers Garcia" gibileri. 2006'da kariyerinin en büyük çıkışını "High School Musical" filmiyle yaptı. "High School Musical" filminde, daha sonra sevgilisi olacak olan "Zac Efron" ile baş rolü paylaştı. . Filmde sadece oyunculuk yeteneğini değil., dans ve şarkıcılık yeteneğini de gösterdi.

Sayılamayacak kadar çok dizide konuk oyunculuk yaptı. Arada bir "The Suite Life of Zack and Cody"de başrol oyuncusu olan "Ashley Tisdale"ile birlikte oynadı.

2006'da Hollywood Records'dan ilk albümü "V" yi çıkardı. Albüm 500,000'den fazla sattı. Hatta albümünden "Say Ok" adlı şarkının klibinde Zac Efron ile birlikte oynadı.

1 Temmuz 2008 tarihinde "Identified" adlı ikinci stüdyo albümünü Dr. Luke,Antonina Armato, Tim James, J. R. Rotem, Johnny Vieira ve Christopher Rojas'tan oluşan prodüksiyon ekibiyle piyasaya sürdü.

"High School Musical" Filmininin 2. serisinde gene Gabriella Montez'i canlandırdı. 2006 yılından beri olduğu oyuncu Zac Efron'dan 2010 yılında ayrılmıştır.

Şimdi Eylül 2011den beri "Austin Butler" ile birliktedir.

"Let's Dance" adlı şarkısı ile Hollywood Records listesine girdi.

14 Kasım 2008 tarihinde Türkiye'de vizyona giren "High School Musical 3" filmi ile yeniden beyaz perde de oldu. 2009'da Bandslam adlı müzikal komedide rol alan Hudgens, son olarak Mart 2011'de vizyona girecek Sucker Punch filminin kadrosunda yer aldı. Ashley Tisdale ve Miley Cyrus, Vanessa Hudgens'ın gerçek hayattaki en yakın arkadaşları.

Filmleri:
2004 Thunderbirds
2005 Quintuplets
2006 The Suite Life of Zack & Cody
2006 High School Musical
2007 High School Musical 2
2008 High School Musical 3
2009 Bandslam
2010 Beastly
2011 Sucker Punch
2011 Journey 2: The Mysterious Island

Stüdyo albümleri :
2006: V
2008: Identified

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şimdi de lolipoplu şarkı kapağıyla gündemdeŞimdi de lolipoplu şarkı kapağıyla gündemde
Tayt tulumuyla spor pozu verdi! "Pembe panter"Tayt tulumuyla spor pozu verdi! "Pembe panter"
Kocasıyla ilgili itiraf! "Gece yarısı kalkıp..."Kocasıyla ilgili itiraf! "Gece yarısı kalkıp..."
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Polonya'nın Ukrayna için MİG-29 teklifine Pentagon'dan yanıt

Polonya'nın Ukrayna için MİG-29 teklifine Pentagon'dan yanıt

Erdoğan açıkladı... Asıl hedef Putin-Zelenskiy buluşması

Erdoğan açıkladı... Asıl hedef Putin-Zelenskiy buluşması

Denetimde 4 bin 500 koli ayçiçek yağını gören Vali, görevliye böyle çıkıştı

Denetimde 4 bin 500 koli ayçiçek yağını gören Vali, görevliye böyle çıkıştı

Ayçiçek yağında beklenen haber... Fiyatların düşeceği tarihi açıkladı

Ayçiçek yağında beklenen haber... Fiyatların düşeceği tarihi açıkladı

ABD'den uçuşa yasak bölge açıklaması: Ukrayna topraklarının tamamı...

ABD'den uçuşa yasak bölge açıklaması: Ukrayna topraklarının tamamı...

Skandal! Sadece 300 Ukraynalı aldılar

Skandal! Sadece 300 Ukraynalı aldılar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.