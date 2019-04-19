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Vangölü ekspresi ile eşsiz manzara eşliğinde yolculuk

bahar.aydin bahar.aydin
SEYAHAT  | 19.04.2019 07:23 | Son Güncelleme

Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Vangölü Ekspresi, eşsiz güzellikteki manzara eşliğinde yolcularına seyahat imkanı sunuyor.

Vangölü ekspresi ile eşsiz manzara eşliğinde yolculuk

Doğu Anadolu Bölgesi'nde turizme büyük katkı sağlayan ve doğal güzellikler eşliğinde seyahat imkanı sunan Vangölü Ekspresi ile 15 ayda Ankara'dan Bitlis'in Tatvan ilçesine 42 bin 65 yolcu taşındı.

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Ankara, Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ, Bingöl ve Muş güzergahlarından geçen Vangölü Ekspresi ile yolculuk, masmavi suyuyla insanı adeta büyüleyen Van Gölü'nün kıyısındaki Bitlis'in Tatvan ilçesinde sona eriyor.

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Hat üzerindeki Muş'un yemyeşil ovasından ve Bitlis'in karlı dağlarının yamaçlarından gelen Vangölü Ekspresi, yerli ve yabancı yolcularına eşsiz güzellikteki manzaralar karşısında seyahat imkanı sunuyor.

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Bölgenin turizm ve ekonomisine katkı sunan, 8 vagonlu ve 320 yolcu kapasiteli Vangölü Ekspresi'ni tercih eden yolcular, seyahat boyunca karşılaştıkları doğal güzelliklerin fotoğraflarını çekiyor.

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Vangölü Ekspresi ile geçen yıl 31 bin 665, bu yılın üç ayında ise 10 bin 400 yolcu bölgeye geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Vangölü Ekspresi yolculuk

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