Van'ın yüksek kesimlerinde kar ve sis etkili oldu

Van'ın yüksek rakımlı bölgelerinde kar ve sis etkili oldu.
Van-Hakkari kara yolundaki 2225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nde, sabahtan itibaren etkisini gösteren kar ve sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Kent merkezinde etkili olan yağmur sonrası ise bazı yollar suyla doldu. Trafikteki sürücülerin birçoğu, su birikintileri nedeniyle ilerleyemedi.
Vatandaşlardan Gürkan Bilgin, AA muhabirine, bu yıl Van'da kışın uzun sürdüğünü söyleyerek, "Türkiye'nin birçok noktasında insanlar baharı yaşarken biz halen karla mücadele ediyoruz. Havalar bir türlü ısınmadı. Birçok kentte ağaçlar çiçek açtı. Biz de dört gözle baharı bekliyoruz." dedi.
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