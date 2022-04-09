YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van'ın yüksek kesimlerinde kar ve sis etkili oldu

Van'ın yüksek kesimlerinde kar ve sis etkili oldu

09.04.2022 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'ın yüksek kesimlerinde kar ve sis etkili oldu

Van'ın yüksek rakımlı bölgelerinde kar ve sis etkili oldu.

Van-Hakkari kara yolundaki 2225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nde, sabahtan itibaren etkisini gösteren kar ve sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Kent merkezinde etkili olan yağmur sonrası ise bazı yollar suyla doldu. Trafikteki sürücülerin birçoğu, su birikintileri nedeniyle ilerleyemedi.

Vatandaşlardan Gürkan Bilgin, AA muhabirine, bu yıl Van'da kışın uzun sürdüğünü söyleyerek, "Türkiye'nin birçok noktasında insanlar baharı yaşarken biz halen karla mücadele ediyoruz. Havalar bir türlü ısınmadı. Birçok kentte ağaçlar çiçek açtı. Biz de dört gözle baharı bekliyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vanlı kravat tutkununa Cumhurbaşkanlığından armağanVanlı kravat tutkununa Cumhurbaşkanlığından armağan
Süper Lig'de 8 maçtır puan alamayan Göztepe, yarın Kayserispor'u ağırlayacakSüper Lig'de 8 maçtır puan alamayan Göztepe, yarın Kayserispor'u ağırlayacak
Altay'da Paixao ve Murat Akça kadro dışı bırakıldıAltay'da Paixao ve Murat Akça kadro dışı bırakıldı
Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Van

Van Namaz Vakitleri 9 Nisan Cumartesi

İmsak
04:07
Sabah
05:33
Öğle
12:13
İkindi
15:51
Akşam
18:44
Yatsı
20:03

Van Nöbetçi Eczaneler 9 Nisan Cumartesi

Dolunay Eczanesi
Ipekyolu
Emek Eczanesi
Ipekyolu
Karaalp Eczanesi
Ipekyolu
Akdağ Eczanesi
Edremit
Doruk Kartal Eczanesi
Tusba
Gürbüz Eczanesi
Ercis
Sanat Eczanesi
Baskale
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hem lezzetli hem de... Özelliğine inanamayacaksınız

Hem lezzetli hem de... Özelliğine inanamayacaksınız

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Anne sütünü artırır, iltihapları söker, enerji verir...

Anne sütünü artırır, iltihapları söker, enerji verir...

En büyük sorunu anında çözüyor! Uyumadan önce...

En büyük sorunu anında çözüyor! Uyumadan önce...

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.