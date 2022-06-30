Vanlı aileler çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Van'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde yaptıkları eylemlerine bu hafta da devam etti.

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen aileler, "Anneler HDP'yi lanetliyor", "Van anneleri Diyarbakır anneleri el ele", "Evlat nöbetindeyiz", "Artık yeter, yakamızdan düşün", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak" ve "Van anneleri evlat nöbetinde" yazılı dövizler taşıdı.

HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan atarak HDP İl Başkanlığı önüne kadar yürüyen aileler, partililere tepki gösterdi, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Eyleme katılan anne Saliha Mert, AA muhabirine, HDP binasından yüksek sesle müzik çalınarak annelerin sesinin bastırılmaya çalışıldığını söyledi.

Oğlunun 8 yıl önce kandırılarak dağa götürüldüğünü belirten Mert, "Eylemimize devam edeceğiz. Çocuklarımızı istiyoruz. Bu mücadeleyi çocuklarımız için veriyoruz. Bizden çaldıkları evlatlarımızı versinler. Çocuklarımızı onlar için doğurmadık. Dağda, mermilerin önünde ölmelerini istemiyoruz. Çocuklarımızı alıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

Baba Fevzi Yağmur ise PKK tarafından 2014'te dağa götürülen 24 yaşındaki oğlu için eyleme katıldığını dile getirdi.

Evladına kavuşuncaya kadar eylemlere katılacağını ifade eden Yağmur, "Oğlum Trabzon'da okudu. Hafız olmuştu. Burada kursa gidiyordu. Oğlumu HDP'den istiyorum. Bayramlar gelip geçiyor, bir şey anlamıyoruz. Çocuklarımız her zaman kalbimizde. Oğlum, dağ başında ne yapıyorsun? Kim seni kandırdı? Gel devletimize teslim ol. Onlardan hayır yok. 8 yıldır seni bekliyoruz." diye konuştu.

