Vapur eş anlamlısı nedir? Vapur kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Vapur kelimesi Fransızca kökenli olup alıntılanarak dilimize kazandırılmıştır. Fransızcada "buharlı gemi" anlamına gelen "bateau à vapeur" deyiminden alıntıdır. Bu deyimde kullanılan ve "buhar" anlamına gelen "vapeur" kelimesinden alıntılanmıştır. Vapur kelimesi, buharlı gemi anlamına gelip deniz yolu vasıtası ile bir istikametten başka bir istikamete gidebilmek için kullanılan deniz aracına verilen isimdir.

Vapur kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Fransızca kökenli olan vapur kelimesi zaman içerisinde dilimizde önemli bir yere kazanmıştır ve günümüzde de sıkça kullanılan ifadelerden birisidir. Türk Dil Kurumu anlamına göre vapur kelimesi, su buharı ile çalışan gemi anlamında kullanılır. Vapur kelimesinin eş anlamı olan sözcüklere bakacak olursak vapur eş anlamlısı olan kelimelerin olmadığı görülür. Gemi kelimesi her ne kadar vapurun eş anlamlısı olarak düşünülse de tam olarak aynı anlama gelmez ve aralarında nüans farklılıkları vardır. Bu nedenle vapur eş anlamlısı olan bir kelime yoktur.

Vapurun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Vapur kelimesi eski bir kelime olmamasına karşın büyük kitleler tarafından sıklıkla telaffuz edilen bir kelime olma özelliği taşır. Vapur kelimesinin eş anlamı olmadığı için örnek cümleler kuramayız. Vapur kelimesiyle cümlelere örnek verecek olursak: