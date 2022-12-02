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Ürkek eş anlamlısı nedir? Ürkeğin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

30.11.2022 23:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eş anlamlı kelimeler hayatımızda önemli bir yere sahiplerdir. Günlük yaşamda sohbet ederken, televizyonda bir şeyler izlerken sürekli olarak karşımıza çıkan eş anlamlı kelimeleri, dilimizin zenginleşip daha efektif bir şekilde kullanmamızın önünü açmaktadır. Ürkek kelimesi de eş anlamlı kelimelerimizden birisi olarak karşımıza çıkar. Ürkek kelimesinin eş anlamlısı nedir, örnek cümleler nasıldır?

Ürkek eş anlamlısı nedir? Ürkeğin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Ürkek kelimesi Türkçe kökenli bir kelime olarak karşımıza çıkar. Eski Türkçede "korkarak kaçmak" anlamında kullanılan "ürk-" fiilinden türetilmiş ve günümüze kadar ulaşmıştır. Eski eserlerde "ürk" ya da "örkmek" olarak kullanılan ürkek kelimesi cümle içinde sıfat olarak görev alır. Ürkeğin anlamları şu şekildedir:

  • Çok ürken, korkuya çabuk kapılan
  • Çekingen
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Ürkek kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Ürkek kelimesi Türkçe kökenli bir kelime olup günümüze kadar korunmuş ve hâlâ kullanılmaya devam eden bir kelimedir. Ürkek kelimesi çok ürken, korkuya çabuk kapılan ve çekingen gibi anlamlara gelmektedir. Bu anlamlar doğrultusunda baktığımızda ürkek kelimesinin eş anlamı olan kelimeler:

  • Ürkekçe
  • Çekingen
  • Güre
  • Hödük
  • Sıngın

Cümle içerisinde ürkek kelimesinin yerine eş anlamlı kelimelerinin kullanımında cümlede anlam bakımından herhangi bir bozulma meydana gelmez. Eş anlamlı kelimelerin söylemleri farklı olsa dahi anlam bakımından birbirlerini destekler nitelikte kelimelerdir. Ürkeğin eş anlamlısı olan kelimelerden en çok tercih edileni "çekingen" ve "ürkekçe" kelimeleridir. Diğer eş anlamlı kelimeler çoğunlukla halk ağızlarında ya da argoda kullanılan kelimelerdir.

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Ürkeğin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Ürkek kelimesi Türkçe kökenli olup dilimize kazandırılan önemli bir kelimedir. Ürkek kelimesi eski bir kelime olmasının yanı sıra günlük yaşamda birçok alanda kullanılmaktadır. Ürkek eş anlamlısı ile kullanılan cümlelere örnek verecek olursak:

  • O kadar çekingen birisi ki yaptığı her hareketi başkaları görecek diye ödü kopuyor.
  • Bu kadar ürkekçe olmasının normal olmadığını ve artık bir doktora görünmesi gerektiğini ona söyledim.
  • Sosyal bir ailesi olmasına rağmen çocuklarının bu kadar sıngın bir yapıya sahip olmasını anlayamıyorum.
  • Üniversite yıllarında ailemden ayrılıp yeni bir şehre geldiğim için ilk zamanlarda çok çekingen birisiydim.
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