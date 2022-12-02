Ürkek eş anlamlısı nedir? Ürkeğin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Ürkek kelimesi Türkçe kökenli bir kelime olarak karşımıza çıkar. Eski Türkçede "korkarak kaçmak" anlamında kullanılan "ürk-" fiilinden türetilmiş ve günümüze kadar ulaşmıştır. Eski eserlerde "ürk" ya da "örkmek" olarak kullanılan ürkek kelimesi cümle içinde sıfat olarak görev alır. Ürkeğin anlamları şu şekildedir:

Çok ürken, korkuya çabuk kapılan

Çekingen

Ürkek kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Ürkek kelimesi Türkçe kökenli bir kelime olup günümüze kadar korunmuş ve hâlâ kullanılmaya devam eden bir kelimedir. Ürkek kelimesi çok ürken, korkuya çabuk kapılan ve çekingen gibi anlamlara gelmektedir. Bu anlamlar doğrultusunda baktığımızda ürkek kelimesinin eş anlamı olan kelimeler:

Ürkekçe

Çekingen

Güre

Hödük

Sıngın

Cümle içerisinde ürkek kelimesinin yerine eş anlamlı kelimelerinin kullanımında cümlede anlam bakımından herhangi bir bozulma meydana gelmez. Eş anlamlı kelimelerin söylemleri farklı olsa dahi anlam bakımından birbirlerini destekler nitelikte kelimelerdir. Ürkeğin eş anlamlısı olan kelimelerden en çok tercih edileni "çekingen" ve "ürkekçe" kelimeleridir. Diğer eş anlamlı kelimeler çoğunlukla halk ağızlarında ya da argoda kullanılan kelimelerdir.

Ürkeğin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Ürkek kelimesi Türkçe kökenli olup dilimize kazandırılan önemli bir kelimedir. Ürkek kelimesi eski bir kelime olmasının yanı sıra günlük yaşamda birçok alanda kullanılmaktadır. Ürkek eş anlamlısı ile kullanılan cümlelere örnek verecek olursak: