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Unutmak eş anlamlısı nedir? Unutmak kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

10.12.2022 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarih boyunca toplumlar arasında yaşanan etkileşimler sonucunda toplumların dilleri de etkilenmiş ve aralarında kelime alışverişi yaşanmıştır. Türkçe de tarih boyunca çeşitli dille etkileşim içinde olmuş ve anlamsal olarak ihtiyaç duyduğu farklı yabancı kökenli kelimeleri söz varlığına katmıştır. Ayrıca yabancı kökenli kelimelerin dışında kökeni Eski Türkçeye dayanan kelimeler de zamanla dilin değişim ve gelişimine ayak uydurmuştur. Peki, unutmak kelimesinin eş anlamı nedir?

Unutmak eş anlamlısı nedir? Unutmak kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

Unutmak sözcüğü Eski Türkçe "unutmak" anlamına gelen "unıt-" fiilinden evrilmiştir. Kullanım olarak ilk kez 1073’te Kâşgarlı Mahmud’un Divan-i Lugati't-Türk adlı eserinde görüldüğü düşünülür. Günümüzde de birbirinden farklı anlamlarda kullanılan bu fiilin anlamları ise şu şekilde listelenebilir:

  • Aklında kalmamak, hatırlamamak
  • Bir şeyi dalgınlıkla bir yerde bırakmak.
  • Bir şeyi yapamaz duruma gelmek.
  • Bağışlamak.
  • Gereken önemi vermemek, üstünde durmamak.
  • Hatırdan, gönülden çıkarmak.
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Unutmak eş anlamlısı nedir?

Bir veya birden fazla kelimenin farklı gibi dursalar da aynı veya benzer anlam taşıdığı gözlemlenir. Bu durumu taşıyan kelimeler arasındaki bağa eş anlamlılık denir. Eş anlamlı kelimeler birbirlerinin tam anlamıyla olmasa bile büyük ölçüde anlamlarını karşılarlar. Türkçe de eş anlamlılık bakımından oldukça zengin bir dildir. Dilin yapısı bakımından eş anlamlı kelimelerin zamanla uğradıkları anlam nüansları sonrasında eş anlamlılık bağını kaybedebileceği gibi sonradan da bu bağ oluşabilir.

Unutmak kelimesi ve unutmanın eş anlamlısı arasında büyük ölçüde anlam aynılığı bulunur. Bu sebeple unutmak kelimesinin eş anlamı cümle içinde unutmanın anlamını karşılar. Unutmak kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük birden fazladır ve şu şekilde listelenebilir:

  • Bırakmak
  • Çıkmak
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Unutmanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Unutmak kelimesinin eş anlamlıları ile aralarında bulunan anlam aynılığının daha net kavranabilmesi için cümle içinde kullanım şekilleri incelenebilir. Unutmak kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler:

  • Acaba kitaplarımı nerede bıraktım?
  • Alelacele otobüsten inmeye çalışırken şemsiyesini orada bırakmış.
  • Söylediği o sözler hiçbir zaman hatırımdan çıkmadı.
  • Uzun bir süre onu bıraktığı yeri aradı.
  • Bu olaylar hiçbir zaman zihnimden çıkmaz.
  • Yağmurlu bir günde gözlerime bakıp söyledikleri hatırımdan hâlâ çıkmadı.
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