Unutmak eş anlamlısı nedir? Unutmak kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

Unutmak sözcüğü Eski Türkçe "unutmak" anlamına gelen "unıt-" fiilinden evrilmiştir. Kullanım olarak ilk kez 1073’te Kâşgarlı Mahmud’un Divan-i Lugati't-Türk adlı eserinde görüldüğü düşünülür. Günümüzde de birbirinden farklı anlamlarda kullanılan bu fiilin anlamları ise şu şekilde listelenebilir:

Aklında kalmamak, hatırlamamak

Bir şeyi dalgınlıkla bir yerde bırakmak.

Bir şeyi yapamaz duruma gelmek.

Bağışlamak.

Gereken önemi vermemek, üstünde durmamak.

Hatırdan, gönülden çıkarmak.

Unutmak eş anlamlısı nedir?

Bir veya birden fazla kelimenin farklı gibi dursalar da aynı veya benzer anlam taşıdığı gözlemlenir. Bu durumu taşıyan kelimeler arasındaki bağa eş anlamlılık denir. Eş anlamlı kelimeler birbirlerinin tam anlamıyla olmasa bile büyük ölçüde anlamlarını karşılarlar. Türkçe de eş anlamlılık bakımından oldukça zengin bir dildir. Dilin yapısı bakımından eş anlamlı kelimelerin zamanla uğradıkları anlam nüansları sonrasında eş anlamlılık bağını kaybedebileceği gibi sonradan da bu bağ oluşabilir.

Unutmak kelimesi ve unutmanın eş anlamlısı arasında büyük ölçüde anlam aynılığı bulunur. Bu sebeple unutmak kelimesinin eş anlamı cümle içinde unutmanın anlamını karşılar. Unutmak kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük birden fazladır ve şu şekilde listelenebilir:

Bırakmak

Çıkmak

Unutmanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Unutmak kelimesinin eş anlamlıları ile aralarında bulunan anlam aynılığının daha net kavranabilmesi için cümle içinde kullanım şekilleri incelenebilir. Unutmak kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler: