VAR kayıtlarındaki küfür detayı dikkatlerden kaçmadı! Sivasspor-Galatasaray maçının hakemi Erkan Özdamar'dan iptal edilen gol anında küfürler...

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında oynanan DG Sivasspor - Galatasaray maçının VAR kayıtlarını tüm şeffaflığıyla ortaya serdi. Kayıtların başında duyulan küfürlerin ise maçın hakemi Erkan Özdamar'a ait olduğu ortaya çıktı.

"VAY A..."

Sivasspor'un iptal edilen golündeki detay taraftarları çileden çıkarttı. Karşılaşmanın hakemi Erkan Özdamar'ın o anlarda mikrofona ''Vay a...! Neler oldu! Gol..." ifadelerini kullanması taraftarların tepkisini çekmiş durumda.

ERKAN ÖZDAMAR'A UZUN SÜRE GÖREV VERİLMEYECEK

TFF yaptığı açıklamada, "Demir Grup Sivasspor - Galatasaray A.Ş. maçının VAR hakemine bundan sonra görev verilmeyeceğini, söz konusu maçın hakemine ise uzun süre görev verilmeyeceğini kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."

