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Son dakika: Özgüç Türkalp, Erkan Özdamar, Atilla Karaoğlan... O ismin hakemliği bitirildi! MHK'dan görülmemiş ceza! Sivasspor - Galatasaray ve Gaziantep FK - Beşiktaş maçları sonrasında olay!

03.01.2023 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: TFF, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Sivasspor - Galatasaray ve Gaziantep FK - Beşiktaş maçlarının VAR kayıtlarını açıklayarak Türk futbol tarihinde bir ilke imza attı. Bu hareketin ardından Merkez Hakem Komitesi'nden görülmemiş bir ceza geldi. MHK, Sivasspor - Galatasaray maçının VAR hakemi Özgüç Türkalp'e bundan sonra görev verilmeyeceğini açıklarken, iki maçın hakemleri için de kararlarını duyurdu. İşte detaylar...

Son dakika: Özgüç Türkalp, Erkan Özdamar, Atilla Karaoğlan... O ismin hakemliği bitirildi! MHK'dan görülmemiş ceza! Sivasspor - Galatasaray ve Gaziantep FK - Beşiktaş maçları sonrasında olay!

Son dakika haberleri: Türkiye Futbol Federasyonu, Türk futbol tarihinde bir ilke imza atarak Demir Grup Sivasspor - Galatasaray ve Gaziantep FK - Beşiktaş maçlarının VAR kayıtlarını kamuoyuyla paylaşmıştı. Bu gelişmenin hemen ardından Merkez Hakem Kurulu'ndan da flaş bir açıklama geldi. İki maçın orta ve VAR hakemleriyle ilgili daha önce görülmemiş cezalar açıklandı.

HAKEMLİĞİ BİTİRİLDİ

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MHK, Sivasspor - Galatasaray maçının VAR hakemi Özgüç Türkalp'e bundan sonra görev verilmeyeceğini açıkladı. Yapılan açıklamada iki maçın hakemlerine de uzun süre görev verilmeyeceği bildirildi.

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İŞTE MHK'NIN AÇIKLAMASI;

"GEREKLİ İNCELEMELER GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR"

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"Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. - Beşiktaş A.Ş., Demir Grup Sivasspor - Galatasaray A.Ş. maçlarının hakemleri ve Demir Grup Sivaspor - Galatasaray A.Ş. maçının VAR hakemi ile ilgili olarak Merkez Hakem Kurulu gerekli incelemelerini gerçekleştirmiştir."

"ÖNEMLİ HAKEM HATASI"

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"Demir Grup Sivasspor - Galatasaray A.Ş. maçında ofsayt gerekçesiyle golün iptal edildiği, bu kararın hatalı bir karar olduğu, ayrıca Gaziantep FK A.Ş. - Beşiktaş A.Ş. maçının hakeminin, VAR hakeminin izleme önerisine rağmen ihlali yapan oyuncuyu ihraç etmeyerek “önemli hakem hatası” yaptıkları tespit edilmiştir."

"ARTIK GÖREV VERİLMEYECEK"

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"Demir Grup Sivasspor - Galatasaray A.Ş. maçının VAR hakemine bundan sonra görev verilmeyeceğini, söz konusu iki maçın hakemlerine ise uzun süre görev verilmeyeceğini kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."

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VAR kayıtları açıklandı!VAR kayıtları açıklandı!
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