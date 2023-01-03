Son dakika: Türk futbol tarihinde bir ilk! VAR kayıtları açıklandı! Sivasspor'un golü neden iptal edildi? Sivasspor - Galatasaray ve Gaziantep FK - Beşiktaş maçında hakemler ne konuştu? 'Ağabey abartıyor ya' sözleri olay oldu...

Son dakika haberleri: TFF, Sivasspor - Galatasaray ve Gaziantep FK - Beşiktaş maçının VAR kayıtlarını açıkladı. Federasyondan yapılan resmi açıklamada, "Gaziantep FK-Beşiktaş ve Sivasspor-Galatasaray maçlarının VAR kayıtları incelendi ve bahsi geçen maçlarda hakemlerin, önemli hakem hatası yaptıkları tespit edilmiştir. Bu maçların VAR kayıtlarının yayınlanmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

OFSAYT NEDENİYLE İPTAL EDİLDİ

TFF'nin yayınladığı VAR kayıtlarına göre Sivasspor'un Galatasaray karşısında attığı gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

• Nelsson, pozisyondaki ikinci adam olarak kabul ediliyor.

SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇI DİYALOGLARI

VAR (Özgüç Türkalp): Acele etmeyin! Golü vermiş olabilir ama burada ofsaytımsı bir şey olabilir... Gol pozisyonunu gösterin bize. Erkan(maçın hakemine) bekle. Ofsayt olabilir. Golü hemen verme. Kontrol ediyoruz.

Erkan Özdamar: Bence çok net ofsayt. Sizin de fikriniz bu yönde di mi? Temas var gibi. Tamam abi sıkıntı yok. Robin di mi o? Bu adam ofsayt pozisyonunda abi!

VAR (Özgüç Türkalp): "Erkan, Sivaslı futbolcu topa dokunmuyor ama Nelsson'u itiyor."

Erkan Özdamar: "Evet abi, çok net. Robin Yalçın, Nelsson'a temas ediyor. Ofsayt var mı peki bana onu söyleyin."

VAR (Özgüç Türkalp): "Ayakları göremiyoruz şu an Erkan! Ama evet, ofsayt var."

Erkan Özdamar: "Ya sen bana ofsayt var mı yok mu onu söyle!"

VAR (Özgüç Türkalp): "Evet ofsayt var."

Dördüncü hakem: "Eko nasıl oğlum? Pozisyon çok mu şey?"

Erkan Özdamar: "Çok zor çok... Ben dakikadan koptum şu anda..."

VAR (Özgüç Türkalp): "Tamam dakikayı çok şey yapma bende dakika"

GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ MAÇI DİYALOGLARI

VAR (Serkan Tokat): Of vuruyor he. Kartı göstermek üzere şimdi. Sarı kart verdi. Atilla ne gördün sen?

Atilla Karaoğlan: Ağabey, hafif bir dokunuyor, şiddet yok. Vurma yok.

VAR (Serkan Tokat): Atilla, sahada inceleme öneriyorum Atilla.

Atilla Karaoğlan: Ağabey, şiddet yok diye gördüm.

VAR (Serkan Tokat): Kafa vurduğunu görüyorum ben de.

Atilla Karaoğlan: Evet ama şiddet var mı?

VAR (Serkan Tokat): Var, kafayla vuruyor.

Atilla Karaoğlan: Tamam, geldim.

VAR (Serkan Tokat): Bariz burnuna vurduğunu görüyorum ben.

Atilla Karaoğlan: Kafayla itiyor olarak görüyorum ağabey, kafayla.

VAR (Serkan Tokat): Şimdi ben sana izletiyorum tekrar.

Atilla Karaoğlan: Normal hızda oynat, teması gördüm zaten. Burnuna dokunuyor ya şiddet yok.

VAR (Serkan Tokat): Net kafa attığını görüyorum ben de.

Atilla Karaoğlan: Normal hızda bir oynatsana.

VAR (Serkan Tokat): Tam hızı bu.

Atilla Karaoğlan: Geniş açıdan bir oynatsana bana. Evet, bu açı iyi. Ağabey abartıyor ya ben sarıda kalacağım.

VAR (Serkan Tokat): Karar senin, tamam.

TFF'NİN AÇIKLAMASININ DEVAMI

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamanın devamı ise şu şekilde;

Göreve geldiğimiz ilk gün sözünü verdiğimiz şeffaflık ilkemiz gereği kamuoyunda en küçük soru işareti bırakmadan çalışmalarımızı sürdürürken, hakemlik müessesesinin de zarar görmemesi için maksimum hassasiyeti göstereceğimiz konusunda kamuoyunu temin ederiz. Bazı hakemler tarafından yapılan hataların tüm futbol camiasına mal edilmesine de izin verilmeyecektir.

Bu iki maç ile ilgili hatalı bulunan hakemler hakkında Merkez Hakem Kurulu gerekli yaptırımları uygulayacaktır.

