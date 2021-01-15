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Varda Köprüsü nerede, nasıl gidilir? Varda köprüsü tarihi, hikayesi, yol tarifi - Varda Köprüsü Adana

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 15.01.2021 14:13 | Son Güncelleme:
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Varda Köprüsü nerede, nasıl gidilir? Varda köprüsü tarihi, hikayesi, yol tarifi - Varda Köprüsü Adana

Varda köprüsü tüm görkemi ve sağlamlığıyla günümüze ulaşmayı başarmış. Bu mühendislik harikası köprü ülkemizde mutlaka görülmesi gereken tarihi yapılardan biri.

Yöre halkı tarafından "Koca Köprü" diye anılan Varda Köprüsü Hacıkırı Demiryolu Köprüsü ya da Alman köprüsü olarak da biliniyor. Düz olarak inşa edilen köprülerden farklı olarak virajlı yapısıyla da dikkat çekiyor. Köprü 99 metre yüksekliğinde ve 172 metre uzunluğunda olup derin bir vadiyi birbirine bağlıyor. Tarihi Alman Köprüsü tarihiyle, hikayesiyle bir köprüden çok daha fazlası...

VARDA KÖPRÜSÜ NEREDE, NASIL GİDİLİR?

Varda Köprüsü, Adana'nın Karaisalı ilçesinde, Hacıkırı köyünde bulunuyor. Şehir merkezinden Karaisalı ilçesine giden araçlarla ulaşabilirsiniz.

Bireysel araçla gitmek isteyenler için Varda Köprüsü yol tarifi burada.

Adana- Varda Köprüsü arası 68 km.

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VARDA KÖPRÜSÜ TARİHİ

Varda Köprüsü, Osmanlı Hükümdarı 2. Abdülhamit ile Alman İmparatoru Kaiser Wilhem tarafından imzalanan sözleşme ile İstanbul-Bağdat-Hicaz demiryolu hattını tamamlamak üzere 1907-1912 yılları arasında inşa edilmiş. Yapımında çalışan Alman işçilerden dolayı Alman Köprüsü olarak da biliniyor. Köprünün yapımı epey zorlu olmuş. Bölgede bir Alman kasabası kurulmuş ve kasabada 5.000 Alman kalmış. Çalışan Almanlardan bazıları ailelerini de getirmiş çünkü köprünün yapımı bitmek bilmemiş. Köprünün yapımında çalışan 21 Alman işçi ve bir mühendis o dönem hayatını kaybetmiş ve köyün üst kısmında bir Alman mezarlığı oluşturulmuş.

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Bu tarihi köprü günümüzde halen kullanılıyor ve trenler bu güzergahı kullanıyor. Çukurova ekspresi ile siz de yolculuğunuza bu tarihi köprüyü dahil edebilirsiniz.

VARDA KÖPRÜSÜ HİKAYESİ

Bu tarihi köprünün hikayesi adından geiyor. Yöre halkının, Alman Köprüsü, Koca Köprü de dedikleri içi çelik, dışı taş örme köprünün adının nasıl 'Varda' olarak kayıtlara geçtiği şöyle anlatılıyor: Uçuruma kurulan köprünün inşaatı sırasında, ayaklar dikilirken yukarıda bulunan işçiler aşağıya taş atarak mesafe ölçümü yapıyormuş. Aşağıdaki işçiler ise var daha var daha diye bağırıyormuş. Sürekli bu telaffuzu duyan Alman mühendisler bunu Varda diye kısaltarak söylemişler ve kayıtlara da bu şekilde Varda Köprüsü olarak geçmiş.

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