Vargas'a yaptığı hareket gündem oldu! Açıklama geldi: "Tamamen..."

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nın Zeren Spor ile oynadığı maç esnasında sosyal medyada paylaşılan bir görüntü gündem oldu. Fenerbahçe'nin Başantrenörü Marcello Abbondanza'nun Vargas'a yönelik hareketi tepki çekti. Vargas konuyla ilgili açıklamasında "Antrenörümüzün omzuma dokunuşu, tamamen tebrik ve motivasyon amaçlıydı. Bu, Fenerbahçe forması altında verdiğimiz mücadelenin ve güçlü takım ruhumuzun bir yansımasıdır dedi.

Recep Demircan

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nın, Sultanlar Ligi 16. haftasında Zeren Spor ile oynadığı maç esnasında cep telefonu ile çekilen ve sosyal medyaya yansıyan görüntüyle ilgili Melissa Vargas açıklama yaptı.

VARGAS: "TAMAMEN TEBRİK VE MOTİVASYON AMAÇLI"

Vargas, sosyal medyasından yaptığı paylaşımda, "Sosyal medyada haberi gördüğümden beri yapılan birçok yorum üzerine olaya açıklık getirmek istedim. Yaptığım blok sonrası rakip takıma mola aldırdığımız pozisyondan hemen sonra antrenörümüzün omzuma dokunuşu, tamamen tebrik ve motivasyon amaçlıydı. Bu, Fenerbahçe forması altında verdiğimiz mücadelenin ve güçlü takım ruhumuzun bir yansımasıdır. Saha içinde ve saha dışında biz bir aileyiz" ifadelerine yer verdi.

"KÖTÜ ALGILAMANIN BİR MANASI OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Fenerbahçe Genel Sekreteri Orhan Demirel de sponsorluk imza töreninde bu konuya ilişkin şunları söyledi:

"Ben voleybola atandıktan sonra çok şaşırdım bu sosyal medya hareketlerine. Normalde sosyal medyayı çok takip etmiyorum ama özellikle voleybolda çok bilinçli, bazen de tam tersi olan bir kesim var. Dünkü video da bana bu sabah gösterildi. Ben de hem Eda kaptanla hem Marcello ile hem de Vargas ile konuştum. Tabii çok komik. Bu hareketten 15 saniye önce Vargas blok yapıyor, Zeren mola almak zorunda kalıyor. Marcello da kendi aile içinde, burası bir aile yani, bunu böyle kötü algılamanın bir manası olduğunu düşünmüyorum. Tamamen bir algı yönetimi. Bunun neden yapıldığını da bilmiyorum. Bu hareketin 15 saniye öncesindeki görüntülere bakıldığında çok net anlaşılır."

