Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

Varis babasının yanında yerini aldı: Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un diplomatik ziyaretlerine kızını da götürdü

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Çin ziyaretine 12 yaşındaki kızı Kim Ju-ae’yi de götürdü. Bu ilk yurtdışı ziyaretiyle Ju-ae’nin veliaht olarak sahneye çıktığı mesajı verildi. Uzmanlara göre Kim, kızını Çin’e tanıtarak halefini uluslararası arenada meşrulaştırma sürecini başlattı.

Varis babasının yanında yerini aldı: Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un diplomatik ziyaretlerine kızını da götürdü
Çiğdem Sevinç

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, bu hafta önemli bir diplomatik ziyarete imza atarak Pekin’e gitti. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeler gerçekleştirmesi beklenen ziyaretin en dikkat çeken unsuru ise Kim Jong Un’un 12 yaşındaki kızı Kim Ju-ae ile birlikte gelmesi oldu.

Bu ziyaret, Kim Ju-ae’nin babasına eşlik ettiği ilk yurtdışı ziyareti olma özelliği taşıyor. Salı günü özel trenle Pekin Tren İstasyonu’na ulaşan Kim ve beraberindeki heyet, üst düzey Çinli yetkililer tarafından törenle karşılandı. Aynı gün düzenlenen askeri geçit töreninde Kim Ju-ae de babasının yanında yer aldı.

Varis babasının yanında yerini aldı: Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un diplomatik ziyaretlerine kızını da götürdü 1

“VELİAHT OLARAK YETİŞTİRİLİYOR” İDDİASI

Kuzey Kore medyasında “sevgili kız” olarak tanıtılan Ju-ae, 2022 sonlarından bu yana kamuoyunda sıkça görülmeye başlanmış; silah testleri, askeri geçit törenleri ve devlet törenlerinde babasına eşlik etmişti. Güney Koreli uzmanlar, bu görünürlüğün tesadüfi olmadığını, Ju-ae’nin veliaht olarak yetiştirildiğini ileri sürüyor.

Sejong Enstitüsü’nden Kuzey Kore uzmanı Cheong Seong-chang, Pekin’deki ziyaretin sembolik anlamına dikkat çekerek, “Ju-ae, sadece Kuzey Kore’de değil, yurtdışında da ülkenin iki numarası gibi muamele gördü. Kim Jong Un, kızını Çin’e götürerek onun halefi olacağına dair dünyaya güçlü bir mesaj verdi,” dedi.

Varis babasının yanında yerini aldı: Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un diplomatik ziyaretlerine kızını da götürdü 2

“ÇİN LİDERLİĞİNE TANITMA RİTÜELİ”

Seul merkezli Kuzey Kore Araştırmaları Üniversitesi’nin eski başkanı Yang Moo-jin ise ziyareti, “Çin liderliğine kendini tanıtma ritüeli” olarak yorumladı. Yang’a göre Kim Jong Un, tıpkı kendi babası Kim Jong-il’in yaptığı gibi, veliahtını stratejik ortaklarına tanıtarak gelecekteki liderliğini uluslararası düzeyde kabul ettirme sürecine başladı.

LİDERLİK GELENEĞİ SÜRDÜRÜLÜYOR

Kim Jong Un’un da genç yaşta, babası Kim Jong-il tarafından gizli şekilde veliaht olarak yetiştirildiği, ancak bu durumun 2008’de Kim Jong-il felç geçirene kadar kamuoyuna açıklanmadığı biliniyor. Uzmanlar, Kim ailesinin liderlik geleneğinin aynı biçimde sürdüğünü belirtiyor.

Varis babasının yanında yerini aldı: Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un diplomatik ziyaretlerine kızını da götürdü 3

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
3 Eylül 2025: Burçlar aşk, iş ve sağlık hakkında ne söylüyor?3 Eylül 2025: Burçlar aşk, iş ve sağlık hakkında ne söylüyor?
Turistlerin uygunsuz hareketleri olay oldu! İşte istenen ceza...Turistlerin uygunsuz hareketleri olay oldu! İşte istenen ceza...

Anahtar Kelimeler:
varis Kuzey Kore Kim Jong-un kız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
F.Bahçe'den kovulur kovulmaz yeni adresi belli oldu! O talebini duyanlar inanamadı

F.Bahçe'den kovulur kovulmaz yeni adresi belli oldu! O talebini duyanlar inanamadı

CHP'li iki belediyeye operasyon! Gözaltılar var

CHP'li iki belediyeye operasyon! Gözaltılar var

Astronot olduğunu söyleyip yaşlı kadını dolandırdı! Uzayda oksijen almak istedi

Astronot olduğunu söyleyip yaşlı kadını dolandırdı! Uzayda oksijen almak istedi

Beton blok satışa çıkarıldı! Altından bakın ne çıktı!

Beton blok satışa çıkarıldı! Altından bakın ne çıktı!

Tarih verildi! Gökyüzünde tam 82 dakika sürecek...

Tarih verildi! Gökyüzünde tam 82 dakika sürecek...

Tarihi köprü temizliğinde bulundu! Bizans dönemine ait çıktı

Tarihi köprü temizliğinde bulundu! Bizans dönemine ait çıktı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.