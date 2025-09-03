Varis babasının yanında yerini aldı: Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un diplomatik ziyaretlerine kızını da götürdü

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, bu hafta önemli bir diplomatik ziyarete imza atarak Pekin’e gitti. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeler gerçekleştirmesi beklenen ziyaretin en dikkat çeken unsuru ise Kim Jong Un’un 12 yaşındaki kızı Kim Ju-ae ile birlikte gelmesi oldu.

Bu ziyaret, Kim Ju-ae’nin babasına eşlik ettiği ilk yurtdışı ziyareti olma özelliği taşıyor. Salı günü özel trenle Pekin Tren İstasyonu’na ulaşan Kim ve beraberindeki heyet, üst düzey Çinli yetkililer tarafından törenle karşılandı. Aynı gün düzenlenen askeri geçit töreninde Kim Ju-ae de babasının yanında yer aldı.

“VELİAHT OLARAK YETİŞTİRİLİYOR” İDDİASI

Kuzey Kore medyasında “sevgili kız” olarak tanıtılan Ju-ae, 2022 sonlarından bu yana kamuoyunda sıkça görülmeye başlanmış; silah testleri, askeri geçit törenleri ve devlet törenlerinde babasına eşlik etmişti. Güney Koreli uzmanlar, bu görünürlüğün tesadüfi olmadığını, Ju-ae’nin veliaht olarak yetiştirildiğini ileri sürüyor.

Sejong Enstitüsü’nden Kuzey Kore uzmanı Cheong Seong-chang, Pekin’deki ziyaretin sembolik anlamına dikkat çekerek, “Ju-ae, sadece Kuzey Kore’de değil, yurtdışında da ülkenin iki numarası gibi muamele gördü. Kim Jong Un, kızını Çin’e götürerek onun halefi olacağına dair dünyaya güçlü bir mesaj verdi,” dedi.

“ÇİN LİDERLİĞİNE TANITMA RİTÜELİ”

Seul merkezli Kuzey Kore Araştırmaları Üniversitesi’nin eski başkanı Yang Moo-jin ise ziyareti, “Çin liderliğine kendini tanıtma ritüeli” olarak yorumladı. Yang’a göre Kim Jong Un, tıpkı kendi babası Kim Jong-il’in yaptığı gibi, veliahtını stratejik ortaklarına tanıtarak gelecekteki liderliğini uluslararası düzeyde kabul ettirme sürecine başladı.

LİDERLİK GELENEĞİ SÜRDÜRÜLÜYOR

Kim Jong Un’un da genç yaşta, babası Kim Jong-il tarafından gizli şekilde veliaht olarak yetiştirildiği, ancak bu durumun 2008’de Kim Jong-il felç geçirene kadar kamuoyuna açıklanmadığı biliniyor. Uzmanlar, Kim ailesinin liderlik geleneğinin aynı biçimde sürdüğünü belirtiyor.